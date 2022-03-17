澎湃新聞17日報導，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）14日發布報告顯示，過去5年歐洲是全球軍備進口增長最快地區，比上一個5年增長19％，俄烏衝突很可能加快這一趨勢。澎湃新聞報導，大陸軍事專家韓東表示，軍火貿易是世界上最賺錢的生意之一，美國「軍工複合體」將得益於此次俄烏軍事衝突，賺取更多的利潤。這個利益集團由軍隊、軍工企業和國會相互勾結形成，為了自身利益，需要製造敵人、製造地區動盪局勢，才能賣出更多美製武器，攫取更多利益。

報導稱，2月24日，俄羅斯對烏克蘭發起「特別軍事行動」後，德國總理蕭茲隨即宣佈大幅增加國防開支，包括批准1000億歐元的專項資金，並將今後每年德國國防開支占國內生產總值（GDP）的比重提高到2％以上。北約祕書長斯托爾滕貝格曾表示，北約國家為可靠保障應對當前和未來的威脅，必須將國防預算提高到GDP的2％。

澎湃新聞報導，韓東表示，雖然德國也是軍工強國，能夠生產坦克、潛艇、軍艦及各種輕武器，但是有些航空航太、飛彈等武器還是需要從國外引進，比如隱身戰機、大型無人機、遠端防空導彈等，而德國無法獨立生產研製的武器很多需要美國提供，因此德國提高的國防預算將有不少流入美國軍工的腰包。

除了德國，近期向美拋出軍購大單的還有波蘭、芬蘭等國。3月5日，美國國會批准對波蘭出售250輛M1A2 SEPV3坦克，採購總價約為60億美元，波蘭首付15％，剩餘款項分15年按揭付清。

在德國宣佈選擇F-35戰鬥機之前，芬蘭也選擇了購買該型戰機。2月11日芬蘭國防部宣布與美國企業簽署F-35戰鬥機的採購協議。去年12月10日，芬蘭政府決定向美國採購64架F-35戰鬥機，合同金額高達100億歐元。

根據報告，2017-2021年歐洲主要武器進口量較此前5年增長19％，是全球增幅最大的地區，預計未來10年歐洲軍事發展重點將放在加強防禦能力方面。報告說，歐洲最大的武器買家是英國、挪威和荷蘭。最近其他歐洲國家開始大量購買武器，主要是定購美國戰鬥機。

SIPRI報告說，每年全球軍備貿易總額接近1000億美元。過去5年間，全球主要武器交易量略有下降，但是來自美國和法國的武器出口數量激增。美國仍是世界上最大的武器出口國，其市場占比從32％增長到39％。

澎湃新聞報導，韓東表示，「軍火貿易是世界上最賺錢的生意之一，這讓美國逐漸形成了一個『奇怪』的利益集團，即軍工複合體，這個利益集團由軍隊、軍工企業和國會相互勾結形成，追逐利益是這個利益集團的本能，為了自身利益，就需要製造敵人、製造地區動盪局勢，這樣才能讓盟友或夥伴國購買更多的美制武器，這個利益集團才能攫取更多的利益。」