在比利亞雷亞爾拿下尤文圖斯、切爾西強壓里爾後，歐冠最後8強球隊全數出爐，分別是比利亞雷亞爾、切爾西、拜仁、馬競、皇馬、利物浦、曼城、里斯本，英超和西甲包辦各3隊，拜仁在德甲脫穎而出，里斯本則代表葡萄牙聯賽，是唯一以非五大聯賽身份晉級的球隊，而對戰抽籤儀式將在明晚進行。

#UCL The quarter finalists of the UEFA Champions League 2021/22:



🇩🇪 Bayern Munich

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool FC

🇪🇸 Real Madrid

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🇵🇹 SL Benfica

🇪🇸 Atletico Madrid

🇪🇸 Villarreal CF

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea FC #UCLdraw pic.twitter.com/J3nHO4Qhfm — Joeppert (@JoepVoorst) March 16, 2022

歐冠8強獨缺意甲和法甲球隊，也少了萬眾矚目的超級球星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)和梅西(Lionel Messi)，不過他們都連兩年缺席歐冠8強賽了，或許我們該把焦點放在其他球員身上，如拜仁新科世界足球先生萊萬多斯基(Robert Lewandowski)就是一大看點！此外切爾西普利希奇(Christian Pulisic)也值得關注，他在昨天比賽攻入重要一球。

皇馬這支傳統強權在16強擊退巴黎聖日耳曼，當家球星本澤馬(Karim Benzema)上演帽子戲法，率隊以3：1逆轉對手，擁有黃金三巨頭的巴黎慘遭淘汰。馬競同樣在16強擊退由C羅率領的曼聯，此戰C羅超級低迷，全場沒有任何射門，眼睜睜看勝利溜走，最後以0：1吞下敗仗，讓本季回歸的他顏面無光。

UEFA Champions League 2021/22



👉 Ganador final:



Man City - 3.00

Liverpool - 4.00

Bayern - 4.50

Chelsea - 9.00

Real Madrid - 10.00

Atleti - 17.00

Villarreal - 67.00

Benfica - 67.00



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外媒《bet365 ES》則公佈了奪冠賠率，曼城以3.00居首，上季他們殺進歐冠決賽，一直是熱門勁旅，排第2的是利物浦，賠率是4.00，第3則是萊萬多斯基領軍的拜仁，賠率4.50，他們16強以7：1瘋狂掃蕩對手晉級，衛冕軍切爾西以9.00名列第4，皇馬10.00排第5、馬競17.00第6、比利亞雷亞爾、里斯本都以67.00並列最後。