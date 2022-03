#UCL The quarter finalists of the UEFA Champions League 2021/22:



🇩🇪 Bayern Munich

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool FC

🇪🇸 Real Madrid

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🇵🇹 SL Benfica

🇪🇸 Atletico Madrid

🇪🇸 Villarreal CF

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea FC #UCLdraw pic.twitter.com/J3nHO4Qhfm