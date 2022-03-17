長榮周二宣布減資6成及配發18元現金股利，代表股東每股可拿到24元，但減資後每千股也會縮水至400股，此事引發周三長榮股價崩跌，盤中一度跌停，最終跌幅收斂但仍重挫逾9%。沒想到收盤後，台驊公布昨（16日）單日出清剩下2000張長榮持股，大賺2.06億，遭網友們狂酸當初的「一張不賣」變成「一張不留」許多人也認為，大戶出脫持股，可能意味著長榮籌碼出現信心潰散的警訊。

台驊14日才公告，從去年12月28日至3月14日，共售出2800張陽明及2205張長榮股票，獲利約3.8億，沒想到僅隔了2天，16日又將手上剩餘的2000張長榮持股全數出清，每股平均價格151.31元，處分利益2.06億。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人狠酸台驊董事長顏益財當初所說「一張不賣，奇蹟自來」已經變成「一張不留，鈔票進來」網友表示，「一張不留，拍案叫絕」、「一張不賣，奇蹟自來，但是如果賣了，來的就是真鈔」、「一張不賣，我先賣光」、「背骨賣掉之後等長榮私募，再賺一手」、「一張不賣，剩下全賣。」

有網友也提到，大戶台驊出清持股背後的意義，顯示市場已出現信心潰散的警訊，「大戶都跑了，信心潰散了」、「大戶都跑光了」、「之後還會低接回來吧，再賺一手」、「搞不好台驊會參加私募，又賺一次」、「我覺得跟經營權之爭也有關啦，賣光就那邊都不得罪，畢竟都是往來密切的人。」

出清長榮持股後，台驊仍持有1.65萬張陽明股票，其中1萬張是陽明辦理私募時買進，另外逾5000張是在辦理增資時買進，價格約落在10元上下，若全數出清持股，獲利相當驚人。長榮昨收在143元，暴跌逾9.4%，陽明下跌逾2.3%，收在127元，萬海跌11元（或6.38%）以161.5元作收。