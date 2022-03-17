娛樂圈美魔女楊繡惠作風海派，在節目中開朗熱情的性格受到大眾歡迎，今年56歲的她保養得宜，身材仍火辣辣，前幾日她在社交平台秀出自己去刮痧的照片，本來是分享刮痧後身體正在排出毒素，背紅一片。沒想到意外歪樓注意她的好身材，今楊繡惠更在凌晨放出粉絲敲碗的正面照，大膽行為惹網友討論。

楊繡惠17日凌晨PO出半裸照，她真空上陣，畫面剛好只拍到一對北半球，重點部位在鏡頭之外，尺度把握得很好。她豪邁說：「很多人看我刮痧說前面放下，我已經放下喔。」，原來是上一次她刮完痧，美背上都是一塊一塊的紅腫，放上社群分享，胸前只用毛巾遮住，背後一覽無遺，隱約能看到美胸形狀，讓粉絲敲碗希望能將前面的毛巾放下再拍一張。

寵粉的楊繡惠也很即時曬出照片，她一手拿著手機自拍，一手遮住胸前兩點，表情風情萬種，讓網友看了狂噴鼻血，不少粉絲在底下熱情回應：「會上頭條」、「終於看到『長輩』了」、「放下還能那麼堅挺，好美，維持的真好欸」、「這身材真是太不科學了」、「不吝嗇的讓我嚇一跳、真的有求必應」、「繡惠姐真的沒在怕的」、「為什麼我的圖片下面被遮掉」。

不過有粉絲發現，楊繡惠胸前一塊有明顯的色差，有一塊顏色比較深的V字領，和兩粒車頭燈顏色不同，從形狀上來看應該是內衣的痕跡，但仍舊不減好身材帶給大家的震撼。