女星李燕相隔3年多重返八點檔，在新戲《一家團圓》挑大梁，其中，李燕飾演正義、熱忱的護理師，融化陳冠霖飾演的高冷總裁，這也是陳冠霖、李燕10年來第6度配對演出，經典CP組合卻也遭PTT網友酸看膩了、老梗，還嗆李燕總演「傻白甜又裝可憐」，面對網上負評，李燕也展現高EQ回應了。

李燕在新戲飾演正派、清純的護理師，融化陳冠霖飾演的高冷總裁，兩人再度以霸道總裁跟熱情護理師角色湊對，這也是陳冠霖、李燕10年來第6度搭檔演出，不過這對經典CP組合卻讓部分網友不買單，在PTT上開酸CP看膩了、老梗，酸李燕總是「傻白甜又裝可憐」、「怎麼又是白蓮花」、「又在發聖光」。

對此，李燕則高EQ解釋，演員其實對角色沒有決定權，「不要說爭取，我有試著想演不同感覺，但我還是被安排這樣的角色」，李燕強調，製作單位已用心盡量在台詞上調整，且正派的戲碼不能演偏掉。

其實，陳冠霖日前被問到和李燕再度合作會不會膩？陳冠霖認為，這就是工作，反倒是李燕就爆料，江宏恩跟夏語心日前拍床戲時，陳冠霖在旁看了好羨慕，還笑說：「他10年滾床同1人，只有我」。