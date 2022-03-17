一名男網友近日去火鍋店，隔壁坐了一家三口，等待上餐的過程，小孩在地上爬，爸媽完全不管，後來服務生推著餐車來上湯底，因視覺死角沒看到地上的小孩，不小心撞上後導致熱湯潑灑出來，淋在孩子身上，結果小孩的母親竟暴怒臭罵服務生，讓原PO傻眼直呼「現在父母的邏輯是不是都怪怪的」，引起網友熱議。

一名男網友日前在Dcard上發文表示，近日去西門一家火鍋店用餐，店內環境很好，但吃到一半差點被小孩的尖叫聲嚇死。當時他的隔壁是一家三口來用餐，爸媽卻沒有好好管住自己的小孩，任由年幼的孩子在地上爬行玩耍，結果真的悲劇了。

男網友說，當時一名服務生推餐車準備上火鍋湯底，結果因為餐車產生死角，使得服務生沒看到在地上爬的小孩，導致餐車不小心撞到孩子，熱湯潑灑出來淋到孩子身上，結果孩子的媽媽見狀竟然破口大罵「先生，你會不會太誇張啊！推餐車為什麼不看路啊？他都被熱湯淋到了欸！」

男網友透露，當下服務生很緊張，也立刻向客人道歉說「不好意思！非常不好意思！這個餐車有死角我真的看不到，我馬上幫您處理！」未料，那位媽媽竟不肯罷休，繼續指著對方的鼻子痛罵「欸你們真的很誇張欸！我的小孩坐在走道上固然不對，但你推餐車應該也要看路吧！」而服務生只能低著頭狂道歉。

男網友說，那位媽媽明明知道放任小孩在地上爬不對，不嚴加管教就算了，還在意外發生痛罵火鍋店員工，讓他覺得很傻眼，因為服務生推餐車就是有死角，怎麼會覺得服務生忙的時候，還要注意地板上有沒有到處亂爬的小孩？這樣會不會太累？現在父母的邏輯是不是都怪怪的。

貼文引起網友熱議，「恐龍家長，小孩之後會是學校師生的惡夢」、「不會養就不要生啊」、「遇到這種家長都覺得很傻眼」、「真的很多這種家長欸，之前在百貨麵包店打工，爸爸在旁邊滑手機、媽媽買麵包，小孩就在旁邊瘋狂亂跑還尖叫，但就是沒人要管要顧」、「現在一堆不會教還愛生的家長，小孩做錯事只覺得是別人的錯」。