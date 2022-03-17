台船(2208)旗下台船防蝕今年初取得營建廠執照，轉型營建業，並與土地所有權黃姓自然人達成合建共識，將建案部分房屋平價提供予台船集團員工，降低員工住的壓力。

高雄房價去年飆升，台船年輕員工買房壓力驟升，台船董事長鄭文隆指出，正逢台蝕轉型營建，除了開展新業務外，也希望將建案部分房屋平價提供予台船集團員工，減輕員工購屋壓力。

此次合建簽約土地位置距台船3.5公里，員工上下班車程約在10分鐘，台蝕總監李旭紳表示，該合建土地擬規畫地下三層、地上十四層大樓，學區有太平國小、高餐大附中、高雄餐旅大學，鄰近公車站有太平國小站等，且距小港局捷運站約5分鐘路程，生活機能完善。

此外，該案基地臨近少康園區，台糖110年成功標售土地65萬/坪予清景麟資產，傳該房屋將開價32萬/坪，而台蝕合建案距清景麟資產約600公尺，房型又接近，台船員工相對輕鬆築巢。

母公司台船目前業務仍以國艦國造、商船和離岸風電為三大主軸，又以國艦國造占比最高達60％，此次子公司台蝕跨足建設業，希望挹注更多動能。