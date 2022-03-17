周三歐洲股市收盤大漲逾3%，並創下逾兩周新高。俄羅斯和烏克蘭在復談中釋出正面訊息，以及中國宣布將推出更多經濟激勵措施，為歐股帶來提振。

周三泛歐STOXX 600指數飆漲3.06%，收在448.45點，創下2月28日以來新高。

在重要消息方面，莫斯科和基輔代表團就烏克蘭不加入北約的地位進行協商，在俄烏戰爭持續了三周之後，這個可能做出妥協的信號點燃了和談取得突破的希望。

中國國務院副總理劉鶴表示政府將推出更多提振經濟的措施，並將在資本市場實施優惠的政策，受此激勵，周三香港恆生指數終場飆漲1672.42點或9.08%，一舉收復2萬點大關。中國上證綜指大漲3.48%，深成指收漲4.02%。

線上交易平台IG首席市場分析師Chris Beauchamp表示，陷入困境的市場今天迎來了雙重驚喜。中國將推出經濟振興計畫和俄烏停火協議的相關報導總能提振股市，一天之內同時聽到這兩個消息，市場的風險偏好已經為之大振。

在個股方面，荷蘭Prosus股價暴漲近23.9%，收復前一交易日創下歷史新低的失土，並帶動科技股指數大漲近6.6%。該全球主要的科技業投資公司擁有中國騰訊大量的股份，亦受到近來騰訊股價波動影響。

其他與中國有關的類股亦表現強勁。礦業股和汽車股分別收漲3.6%和5.2%。LVMH集團、歷峰（Richemont）和愛馬仕等中國營收占比偏高的精品股漲幅介於4.8%至7.8%。

總部位於瑞典的私募股權基金EQT上漲11.9%，該公司宣布已達成協議，將以68億歐元（約75億美元）收購霸菱亞洲投資公司（Baring Private Equity Asia）。

德國汽車製造商BMW收漲4.1%，儘管因俄烏戰爭而下修了今年汽車部門的獲利預測。

在歐洲主要股市方面，英國富時100指數收漲1.62%，德國DAX指數大漲3.76%，法國CAC 40指數上漲3.68%，義大利富時MIB指數收漲3.34%，西班牙IBEX 35指數漲1.75%。