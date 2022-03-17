17日隔夜美股再收高，那斯達克狂飆近4%。聯準會(Fed)升息1碼符合市場預期，暗示2022年還會再升6次息。同時，Fed也稱最快5月將縮表，必要時會加快緊收腳步。另外，俄烏和談持續推進。還有，中國大陸不反對陸企赴美掛牌，中概股紛紛飆升慶賀。美3指數狂升之後，目前美股期指均小漲。美國3大指數連兩日大漲。標普500連兩天都漲逾2%，創2020年4月以來連兩日最大漲幅。同時，那斯達克與標普500均創3月3日以來收盤新高。另外，道瓊也創2月18日以來收盤最高。

★主要指數

道瓊漲518.76點或1.55%，收34063.10點。

那斯達克漲487.93點或3.77%，收13436.55點。

標普500漲95.41點或2.24%，收4357.86點。

費城半導體漲159.83點或5.03%，收3,340.06點。

★消息

聯準會將利率調升1碼在0.25%至0.50%之間，為2018年12月以來首次升息，不過，符合市場預期。同時，也稱俄烏衝突持續下，通膨可能還會上漲，因此美國經濟成長恐怕會趨緩，不至於衰退。另外，聯準會也暗示，2022年還有機會再升息6次，但須視未來經濟環境而定。

至於縮小資產負債表規模方面，聯準會表示，最快可能在5月開始進行瘦身計畫。執行方式大概與前次類似，不過腳步應該會比較快。而更詳細的實施程序，現在還在研擬當中。

16日，中國大陸國務院金融穩定發展委員會表示，要積極出台對市場有利政策，對市場關注焦點問題要即時回應。凡對資本市場產生重大影響政策，應事先與金融管理部門協商，保持政策穩定性與一致性。

關於赴美掛牌中概股，國務院金融穩定發展委員會會議中也指出，目前中美雙方證券監察機構保持良好溝通，已有積極進展，正將合作方案具體化。最重要的是，中國大陸政府支持各陸企至境外掛牌交易。

俄烏和談方面，繼續以視頻方式進行第4輪談判。之前，烏克蘭表示，雙方立場存在根本性矛盾，但還是有協調可能性。

美國10年期公債殖利率，在聯準會決議前就已在盤中上升，聯準會決定利率後殖利率一度升破2.24%，創2019年5月30日以來盤中新高。

★分析

專業投資機構Guggenheim Partners認為，美國為對抗通膨，開始慢慢緊縮貨幣，聯準會正陷入所謂通膨恐慌之中。因為，聯準會沒使用正規的貨幣政策傳統性，過度在乎金融市場表現，犧牲掉貨幣供給以及資產負債表方面相互平衡。

★類股

標普500中，只有能源與公用事業走弱，分別跌0.4%以及0.2%附近。

特斯拉所屬的非必需消費品，以及蘋果與微軟所屬的資訊科技均漲逾3%。

臉書母公司Meta所屬的通訊服務漲近3%。

金融族群漲逾2%，另外，除漲0.1%左右必需性消費品外，其餘類股都漲超過1%。

★重磅股

龍頭科技族群續揚至少都漲超過2%，其中，特斯拉收漲約4.8%，連兩日均漲逾4%。

原叫Facebook後更名為Meta收漲6%，奈飛漲4%，亞馬遜漲近3.9%，谷歌母公司Alphabet漲逾3.1%，蘋果漲2.9%，微軟也漲2.5%左右。★焦點股

英特爾計畫將在歐洲投資890億美元，打造一條晶片完整供應鏈。據悉，前期會先投入約190億美元，在德國新建兩座半導體工廠，預計2023年動工並於2027年投產，估計將能生產2奈米級高階晶片。

特斯拉上海工廠即日起停工，根據了解，特斯拉上海工廠因故已於16日以及17日暫時停止生產兩天，至於特斯拉其它車廠營運狀況是否正常，目前並不得而知。

券商Bernstein上調美光評等為超越大盤，目標價94美元，以最新收盤價來看，還有約29%上漲空間。

那斯達克飆漲，赴美掛牌的中概股功不可沒。例如，拼多多漲逾56%，京東以及百度漲近40%，網易漲超過25%。同時，知乎收漲逾79%，金山雲漲約72%，叮咚買菜、歡聚時代、貝殼、鬥魚漲超過60%，陌陌、達達漲50%，愛奇藝也漲近50%

阿里巴巴漲近36.7%，創2014年以來最大漲幅，小鵬汽車漲近30%，騰訊音樂也漲近29%。

★台股ADR

台股ADR全面走高，台積電上漲4.03%，收105.69美元，換算台股價格為605.08元。

聯電上漲4.24%，收9.34美元，換算台股價格為53.47元。

日月光上漲4.55%，收7.35美元，換算台股價格為105.2元。

中華電信上漲1.99%，收44.49美元，換算台股價格為127.35元。