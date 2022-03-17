分科測驗要不要加考國文、英文及數學乙？教育部潘文忠表示，會在今年大學7月大學考招作業辦完後，研議數學乙考科實施學年度，同時請招聯會評估加考國文科及英文科的可行性。若分科測驗增加考科，會在實施前3年公告。

今年7月第一次舉行的分科測驗，僅考數學甲、物理、化學、生物、 歷史、地理及公民等7科，在考試分發時，大學校系從這7科中去選採，若要採國文、英文及數學的成績，則要回頭去看考生這些科目的分數。

根據統計，今年考試分發，高達1861系（占84％）除了看分科測驗成績，也採學測成績。學測成績成了升大學關鍵，被質疑是「一試定終身」，因此要求分科測驗加考國文、英文及數學乙的聲音出現了。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告111年大學考招制度時說，若統一入學考試欲增加考科，除應就高中生選課規畫、修課學習情形等因素後審慎評估之外，也須考量大考中心命題規畫之準備時間，應此會秉持「實施的時間點」與「重大考試變革需於3年前公告」等原則，並尋求社會共識後，再行實施。

潘文忠表示，教育部會與招聯會召開正式會議商議，並邀請高中代表或數學學科中心教師與會參與研議相關時程，於111學年度大學考招作業辦竣後（7月），研議數學乙考科實施學年度。

至於分科測驗是否恢復國文及英文考科，則在今年7越厚，招聯會將可針對三大升學管道使用學測及分科測驗的分發錄取情形，進一步分析數據、進行模擬，以評估相關可行性。

潘文忠表示，國文科及英文科在選修科目包含不同的課程內容，且學生不需全選修的情況下，大規模且統一的紙筆測驗恐無法命題，如果分科測驗要加考，則要請招聯會評估可行性。

今年分科測驗的級距決定以前1％學生的平均分數為計算基礎，但立委高虹安及建國中學校長徐建國等人要召開記者會要求調整為前0.1％，潘文忠對此表示，分科測驗在7月就要舉行，應該避免變動，讓考生可以安心應考。