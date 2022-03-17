台北市中正區汀州街與辛亥路上昨（16日）上午7時許，有名穿短裙的年輕女子闖入車陣中，跳趴上停等紅燈的汽車引擎蓋，露出屁股蛋。警方獲報後，循線找到女子的家人，而家屬透露女子從事平面模特兒，平時精神不穩，女子事後對行為無印象。

警方調查，25歲林女疑情緒不穩，有長期就醫及服藥情形，16日上午7時，身著白衣與短裙，跑到住家附近的汀州路口，當街攔下行駛車或等紅燈的汽車，整個人直接跳、趴到引擎蓋上，也因動作較大，下身不慎走光，露出丁字褲與屁股蛋。

警方到場時，將林姓女子勸下，因其狀況不穩，最後將她帶回派出所，並通知家人前來，林母向警表示女兒從事平面模特兒，最近精神狀況不佳，早上不知何故跑出家門並且亂攔車，女兒事後對於自身狀況無印象，林母也認抱歉，表明會再多關心女兒後將她帶回。

有目擊網友將現場照片上傳至臉書社團《爆廢公社公開版》，不少網友見女子的正面照，紛紛驚呼其長相清秀，面貌姣好，部分網友也誠實吐露「不小心放大照片」，多看了幾眼。

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