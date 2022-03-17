柯文哲妻子陳佩琪（右）在總統府發言人談論幻象戰機墜海事件的臉書貼文下，詢問柯文哲被罰站一事，引起網友不滿。（圖／翻攝自總統府發言人臉書）

台北市長柯文哲母親何瑞英先前接受網路媒體專訪，針對柯文哲元旦升旗遭「罰站」一事喊非常不捨，「我是眼淚一直流」，柯文哲妻子陳佩琪昨（16）日更在總統府發言人的臉書文章留言，希望能夠得到相關回應，但該篇文章剛好在談幻象戰機事故、救援飛官黃重凱一事，讓網友開始擔心陳佩琪的心理狀況。

柯文哲「被罰站」事件爆發後，陳佩琪曾在臉書發文強調「我的先生、柯文哲市長的邀請函『就是5時40分』」。加拿大約克大學副教授沈榮欽昨日在陳佩琪臉書留言，指出關於升旗典禮一事，總統府的回函已經指出是陳佩琪與柯文哲在說謊，認為「身為指控者的妳，應該拿出妳和柯文哲聲稱的邀請函，來證明妳並未造謠，證明總統府確如妳所說，除了一般的邀請函之外，還特別另外印了一張不同的邀請函，專門發給柯文哲來欺騙他」。

陳佩琪為此事直接前往總統府發言人臉書，於最新一篇貼文底下留言，詢問「這是您們的真實回應嗎？」並貼出總統府發言人張惇涵在當初事發後接受訪問的報導，內容指出總統府通知貴賓到場的時間為上午5時50分前。

不過總統府發言人臉書最新一篇貼文是14日PO出的幻象戰機墜海事件，當時因全民都關心後續，總統府發言人確認狀況後第一時間在臉書向民眾報平安，陳佩琪在此篇內容下留言詢問「罰站事件」，讓大部分網友傻眼怒批「怎麼好意思在飛官失事的po文底下問啊！怎麼好意思？心是什麼做的？」「你在飛機失事的消息下問這個？天啊！」不過也有部分網友力挺說「夫人辛苦了，加油！」

除此之外，有鄉民在PTT表示，區區幾分鐘過了兩個月還在氣，而且跑到比較重要的文章下面留言完全不相關的事情，讓該鄉民說很擔心陳佩琪的心理狀況，「我也考慮不再叫她鮭魚了」。