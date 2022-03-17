新舊產品交替致使WiFi需求減緩，宏捷科(8086)謹慎看待今年營運，宏捷科表示，今年營運動能以手機為主，第2季營運可望優於第1季，下半年也會比上半年好，不過看好2023年市場可望恢復正常，宏捷科預期，今年第3季產能將達18000片，年底可能拉升至20000片。

大陸智慧型手機需求疲弱，且WiFi因新舊產品交替、舊產品面臨去化庫存壓力，致使宏捷科營運自去年第4季趨緩，今年第1季亦表現平平，今年前2月合併營收為4.28億元，年減38.29%。

不過，儘管目前大陸智慧型手機市況不佳，但5G手機佔比持續提升，紓解部分壓力，亦為宏捷科營運帶來支撐，宏捷科預估，第2季營運可望優於第1季，下半年也會比上半年好。

終端市場需求減緩，宏捷科也謹慎進行擴產腳步，原本2021年底要擴產至18000片，目前產能僅達1萬5000片，3000片設備已到廠區，預計今年第3季安裝完成，宏捷科評估，明年終端需求將恢復成長，公司計畫於今年底將產能拉升至2萬片到2萬2000片。

宏捷科2021年合併營收為47.16億元，年增33.09%，營業毛利為13.86億元，年增28.87%，合併毛利率為29.39%，年減0.97個百分點，營業淨利為9.76億元，年增25.79%，稅後盈餘為8.43億元，年增35.44%，每股盈餘為4.29元。

宏捷科董事會決議每股配息2.8元，並於6月20日舉行股東會。