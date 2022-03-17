日本福島外海於16日晚間突然發生規模7.4的強烈地震，造成東北多處地區傳出災情，就連首都東京也感受到劇烈搖晃，引起大規模的停電。而當時正好有多家新聞電視台正在進行新聞直播，其中知名女主播「有働由美子」的反應最受到不少網友讚賞。

日本福島外海昨日發生規模7.4的強烈地震時，原本正在電視台內播報體育相關消息的女主播有働由美子突然感到一陣搖晃，透過耳機收到導播的最新消息後，立刻從一派輕鬆的表情轉為嚴肅，即使攝影棚內的天花板燈具不斷搖晃，外景鏡頭甚至數度被晃到模糊，她仍以沉著、冷靜的態度為民眾插播最新地震消息。

不少網友看到後都忍不住大讚「感覺到地震後就馬上開電視，一看到主播播報就讓人安心」、「不愧是有働，發生地震依然穩如泰山」、「打開別家電視台聽到主播的聲音在發抖，但有働依然穩穩地」。還有許多人留言表示地震後家中就停電，等數小時復電後才打開電視，並看到女主播有働由美子持續在電視台中播報相關消息，讓他們大感敬佩。

事實上，有働由美子在新聞界相當資深、經驗豐富，在NHK電視台擔任新聞主播多年，除了曾被觀眾票選為最喜愛的新聞女主播之外，也曾擔任過紅白歌唱大賽的主持人，近期則是轉戰NTV電視台，於夜間新聞節目《news zero》中與一名年輕男主播一同搭檔主持，同樣受到觀眾們的青睞。