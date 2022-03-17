和平警分局梨山分駐所員警也趁著福壽山農場千櫻園櫻花季期間入園宣傳治、交安。 （警方提供）

和平警分局梨山分駐所員警也趁著福壽山農場千櫻園櫻花季期間入園宣傳治、交安。 （警方提供）

和平警分局教導民眾如何拒絕毒品。 （警方提供）

新興毒品是近年來興起之濫用藥物的統稱，常見有強力搖頭丸PMMA、搖頭丸、搖腳丸等，又被稱「俱樂部用藥」或「娛樂性用藥」。台中市和平警分局長陳祥麟上警廣電台接受專訪談到，新興毒品多以飲料方式偽裝，易吸引青少年好奇初次使用，藥頭多以行銷話術如「只是會high的咖啡及茶」等，致新興毒品使用人數快速增加，其中又以笑氣最容易取得，吸入過量甚至可能缺氧、死亡。

和平警分局分局長陳祥麟17日一早在警察廣播電台台中分台接受專訪，教大家認識新興毒品並提醒前往福壽山農場千櫻園賞櫻的遊客注意交通安全。

陳祥麟指出，新興毒品是近年來興起濫用藥物統稱，常見強力搖頭丸PMMA、搖頭丸、搖腳丸、FM2、GHB、笑氣、K 他命、喵喵、類大麻等，常出現在酒吧、KTV、舞廳、網咖、私人聚會(HomeParty)等年輕人玩樂場所，所以又被稱為「俱樂部用藥」或「娛樂性用藥」。

新興毒品多以飲料(如咖啡包、奶茶包、果汁等)及休閒食品或零食(如果凍、梅子粉、糖果等)方式偽裝，容易吸引青少年好奇初次使用，配合藥頭或同儕間行銷話術如「只是會high的咖啡及茶」、「是流行不是吸毒」及「警察驗尿也驗不出來」等，致新興毒品的使用人數快速增加。

陳祥麟特別提到，「笑氣」相較之下容易取得，學生濫用佔比高，若長期使用笑氣副作用多，吸入過量甚至可能缺氧、死亡，千萬不可輕忽對人體的傷害；笑氣合法用途僅醫療、飲品及烘焙食品、半導體工業等3種。醫療用及食品用笑氣由食藥署分別依藥事法及食安法管理，半導體工業用則由經濟部及環保署管理，若查緝發現民眾未取得核可持有笑氣，依「毒性及關注化學物質管理法」第61條可處3萬元到30萬元罰鍰。

毒品危害防制條例第21條規定「於(吸毒)犯罪未發覺前，自動向衛生福利部指定之醫療機構請求治療，醫療機構免將請求治療者送法院或檢察機關。依前項規定治療中經查獲之被告或少年，應由檢察官為不起訴之處分或由少年法院(地方法院少年法庭)為不付審理之裁定。但以一次為限。」，請放心把握這不會留下案底尋求戒治的出路。

另外，陳祥麟提醒，目前和平警分局轄區的福壽山農場千櫻園櫻花季時程自2月15日至4月6日計51天，櫻花季時程較長，期間並未實施總量管制，如開車出遊，應詳加檢查車況並加滿油，山區道路蜿蜒狹窄，請開啟大燈、小心慢行，勿違規駛入來車道，注意行車安全，和平警分局每日均規劃在福壽路沿線實施交通疏導，確保道路順暢。

和平警分局梨山分駐所員警也趁著福壽山農場千櫻園櫻花季期間入園宣傳治、交安，向遊客宣導「拒絕酒駕」、「不闖紅燈」、「禮讓行人」、「防詐騙」等，員警拿著宣導標語在櫻花樹下向遊客溫馨的提醒，也獲得遊客熱烈回響並開心的一起合照，和平警分局將持續發揮團隊力量，竭盡心力與時俱進，隨時傾聽民眾聲音，建立優質與祥和的居住環境。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！