「孟子第73代孫女」歌手孟慶而，擁有甜美外型與火辣身材，在金曲獎身穿一襲爆乳戰袍爆紅，去年甜嫁音樂人Eddie，可以說是愛情事業兩得意，常在社群平台分享生活的她，提起5年前罹患憂鬱症被前男友「丟包」在醫院，讓自己陷入自卑裡，如今回想起來已經釋懷，不忘強調：「不怪他啦，畢竟沒有誰必須忍受這些」。

孟慶而表示日前禱告會時，想起五年前憂鬱、躁鬱很嚴重的時期，在某天情緒徹底失控後，被前男友帶到精神科就診，接著打給她的姑姑後就先行離開，當下覺得被慘遭「丟包」，每次回想起來那個場景，就會陷入很深的自卑裡，不過如今已經釋懷的她，強調完全不怪前男友，畢竟沒有誰必須忍受這些，也感謝當時趕來醫院的姑姑，陪伴在身旁對她悉心照料。

接著，孟慶而表示相當感謝能遇到老公，不僅陪她走過母親罹癌各種崩潰失喪的日子，眼見她失控發病卻從未放手，如今更是共組幸福的家庭，更讓她確信自己不會被丟下，是值得被愛的，才能重新成為一個健康、喜歡自己的人。

孟慶而此貼文一出，粉絲紛紛留言為她打氣：「感謝妳老公的付出、讓我們還能看到美美的妳」、「最後一段好感人」、「看到勇敢的妳」，接著曬出一張帶有仙氣的唯美照片，只見她身穿一件半透的Ｖ領薄紗，傲人的好身材讓人一覽無遺，讓所有人大讚根本美翻了。