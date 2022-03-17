為面對瞬息萬變的市場趨勢及促進農業經濟精神，農委會預告《農會法》修正，其中官派專業理事進駐全國農會引起批評聲浪，前台南縣長蘇煥智更批政府伸手人民團體有如共產黨。農委會主委陳吉仲澄清，修法都是為了讓整體農業邁步向前走，希望獲得朝野委員們共同支持。

為端正選風、強化中華民國農會效能，以及保障農民權益、促進農業經濟精神，農委會提出《農會法》修正草案，其中增列中央主管機關指派專業理事進駐全國農會遭外界痛批，前台南縣長蘇煥智昨日表示，農委會直接官派人員進入農會，違反人民團體基本自治精神，與共產黨無異。

立法院經濟委員會今(17)日邀請行政院農委會、中經院、中研院就「農業淨零排放現況、展望以及達成農業部門負碳排之可能性評估」進行報告，並備質詢。

農委會主委陳吉仲會前受訪表示，這次農會法修法有6大重點，其中為端正選風，參考公職人員選舉罷免法規定，對農會選舉賄選行為將提高刑度與罰金，以有效遏止不良人士進入農會任職。

針對爭議最大的中央主管機關指派專業理事進入全國農會，陳吉仲說，這部分只針對全國農會，縣市農會沒有調整，全國農會業務繁雜，包含農保、農民職災、退休儲金、產銷調節等，這些都需要專家協助，尤其全國農會資產超過100多億，希望所有資產在使用上可以更上軌道，這些改變都是為了讓整體農業可以邁步向前走。

媒體問到，2022縣市首長大選，雲林縣立委蘇治芬說不是她，外傳陳吉仲有意考慮競選雲林縣長，陳吉仲澄清，一心不能二用，「我的心永遠在農業上面，會為農民爭取最大權益」。