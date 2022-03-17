大聯盟在解除封館後也重啟了自由、交易市場，各隊都迫不及待進行補強，而備受矚目的日職現役最強打者鈴木誠也下家總算揭曉，據日媒報導他將以5年總額8500萬美元(約台幣24億元)合約加盟小熊，沒意外會寫下日本野手加盟史上最大合約，下季除了大谷翔平，聯盟又多了一位日本強打，他會繳出什麼表現令人期待！

The Cubs have finally made a big splash to address a major need.



Japanese star outfielder Seiya Suzuki has reportedly signed with the Cubs — agreeing to a 5-year, $70 million deal.



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昨晚據日媒《產經體育》搶先報導，鈴木誠也與小熊達成協議，已飛往美國進行加盟記者會，而在中間其實出現一小段插曲，多家媒體竟先爆料他會以5年約加盟教士，但這個消息被鈴木誠也本人在IG發文駁斥，堪稱一場大烏龍，好在最後鈴木誠也還是如願獲得大聯盟球隊簽約，並寫下日本野手史上最大約紀錄。

鈴木誠也早宣布將投身大聯盟，但因去年12月勞資協議出現分歧，導致封館，他無法與任何球隊洽談簽約，而等待漫長三個月後，他終於順利加入大聯盟，這位日職現役打者沒有漏氣。鈴木誠也今年27歲，在日職9年拿下許多頭銜，入選5次明星賽、2次央聯打擊王、5屆金手套獎，生涯揮出182轟，打擊率高達.315！