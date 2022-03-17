美國聯準會於本周利率決策會議，宣布升息一碼(3/16)。此為2015年12月開啟升息循環後、再次進入新一波的升息循環。施羅德投資集團預期，雖全球經濟目前受到俄烏衝突的影響，貨幣政策可能會因此調整，但仍預期聯準會於今年升息4碼、2023年升息3碼。

施羅德投信分析，經驗顯示，聯準會首次升息後的全球股市正報酬比例高，而之前受到地緣政治衝突而影響市場表現，反不啻為逢低布局的好時機。而永續多主題股票型基金，包含了能源轉型、創新趨勢等投資題材，是中長線產業發展重點；至於高收益債基金（非投資等級債基金），在過去升息環境下、表現亮眼的債券種類，都是投資人可以聚焦的兩大資產類別。

根據本周最新的美國利率決策會議，確認升息一碼，這是繼2015年12月開啟上一輪升息循環、中間歷經新冠疫情連續降息後，重新開啟的升息循環。根據過去經驗，聯準會首次升息後，全球股票報酬率不管是6個月、1年，還是2年、3年，平均皆為正報酬，甚至2年、2年後皆能達到2位數的回報。

施羅德(環)環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍分析，根據升息歷史經驗，市場消化升息利空後，美股和全球股市均會強彈。目前推升利率政策的主因為通膨高漲，而未來隨著全球逐步解封、可望緩解供應鏈壓力；至於居高不下的原物料價格，也可望在基期墊高的情況下、實質年增率隨之下滑，伴隨著經濟持續維持成長，通膨隱憂會慢慢緩解。也就是說，結構性通膨帶來的升息壓力逐步不再，隨之是經濟持續復甦以及企業獲利成長，而帶來的正向政策性調整。

今年以來因為疫情、通膨以及近期的俄烏紛爭，帶來了近兩年來市場最大的修正。展望未來，隨著市場回歸常軌，升息循環帶來的投資機會，而眼下的震盪剛好提供投資人切入市場的買點。施羅德投信建議，股票不妨選擇永續多主題股票型基金、債券則可聚焦高收益債基金。

放眼全球產業發展，創新多元主題深受投資人青睞，大趨勢的發展依舊。多元主題涵蓋面向有熱門的人工智慧、雲端、區塊鏈，也有電競、數位消費等生活面向，還有能源價格高漲後更是討論不斷的低碳綠能產業、能源轉型議題。施羅德(環)環球顛覆未來股票基金經理人Alex Tedder則補充，針對投資組合，建議以全球的超巨型和大型股為主，擁有更好的庫存和供應鏈管理能力，相對中小型股受到的衝擊影響更小。此外，還要聚焦有定價能力的企業，因為通膨將進一步壓縮企業獲利，因此投組應精選具有對商品和服務定價能力的企業，利潤受到通膨壓縮的影響相對較小。

至於債券部分，則看好高收益債基金（非投資等級債基金）。施羅德投信高收益債（非投資等級債）產品經理蔡宛庭表示，根據過去統計，升息期間，表現最好的債券種類是全球高收益債、其次是全球多元債。高收益債與股市表現為正相關，隨著全球經濟持續復甦、溫和升息環境，以及企業正向表現，可說是高收益債券市場的甜蜜投資點。至於在選擇上，建議基金配置應多元分散，不過度單壓一區域，才可分散市場波動衝擊；其次是基金的信評分布應維持在較佳的債信品質，才能避免一旦景氣反轉、企業獲利下降帶來的違約風險。還有是要注重中長期報酬、留意風險波動等等，建議不可只著重配息而忽略基金整體表現。