大陸本土疫情未止，光學廠大立光(3008)及中揚光(6668)旗下大陸子公司公告暫時停工，不過由於大立光主要廠區在台灣，大立光表示，目前狀況判斷公司營運暫無重大影響，中揚光亦認為對公司營運無重大影響，今天兩家公司早盤股價未受影響同步走高。

近期大陸新冠肺炎疫情延燒，繼深圳之後，東莞地區也進行防疫措施管理，大立光及中揚光大陸子公司亦配合當地政府防疫措施停工。

大立光公告，公司位於中國大陸東莞子公司，大根東莞光電有限公司，因配合當地政府新冠疫情防疫工作，即日起暫時停工，實際復工時間待當地政府通知；由於大立光主要廠區在台灣，大立光表示，公司將協調其他廠區進行生產調配，故依照目前狀況判斷對公司財務業務暫無重大影響情事。

由於逢農曆年長假及淡季，大立光2月合併營收為26.09億元，月減30.05％，年減18.7％，為108年2月以來新低，累計1到2月合併營收為63.45億元，年減18.75%；由於3月工作天數恢復正常，大立光表示，3月會比2月好。

大立光於3月15日除息，受到近期台股重挫拖累，未能完成填息。

中揚光公告，公司位於大陸東莞子公司東莞晶彩、群英光學及展立光學接獲通知，因配合當地政府新冠疫情防疫工作，自3月17日零時起至3月21日止全面停工，後續根據疫情進展及防疫需要進行動態調整；中揚光表示，公司會進行生產調配，目前狀況判斷對本公司財務業務尚無重大影響。'

中揚光2月合併營收為7324萬元，年減21.61%，累計前2月合併營收為1.5億元，年減26.23%。