臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭進入第22天，歐美國家紛紛對俄羅斯祭出經濟制裁。臉書粉絲專頁「工程師看政治」認為，這些制裁項目與其說是在制裁俄羅斯總統普丁，不如說是在制裁俄羅斯人民；其中最「土匪式」的制裁，就是凍結帳戶與沒收財產，難以想像不需要證據，只要拿出「制裁」兩個字，就可以把別人的財產沒收，西方的法治與正義似有新定義，可謂「帝國霸權再一次的體現」。

「工程師看政治」16日在臉書發文指出，俄烏戰爭開打後，歐美國家祭出種種制裁，內容包括停止供應芯片、限制網路使用、斷網路／行動支付、停止供應汽車商品、斷石油合作案、斷體育資格、斷文化交流、沒收資產、還有將俄羅斯從SWIFT剔除等等。

文章直言，仔細看看這些項目，與其說是在制裁普丁，不如說是在制裁人民，以正義為名，強迫俄國民眾為普丁的決策負責，又強迫跟俄羅斯有商業往來的企業、民眾認賠，連相對單純的體育與文化活動，也不能倖免。對此，文章質疑：「運動員做錯了什麼？平民百姓又做錯了什麼？為什麼政治人物的行為，要由他們來扛責？」

文章強調，歐美國家「制裁」是凍結帳戶與沒收財產。很難想像，不需要證據，只要拿出「制裁」兩個字，就可以把別人的財產沒收；如果凍結的是跟戰爭有關的資產，還勉強說得過去，但就查得到資訊來看，並不是完全如此，西方所謂的法治與正義，在這一刻似乎都有了新的定義。文章痛批，美國已濫用霸權貨幣地位好幾次，這次又使出同一招對付俄羅斯，或許有人覺得這是正義，但他看到的，是帝國霸權再一次的體現。

此文發出後獲得超過1000個讚、近200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「政府打算跟風（美國）跟到底了！作法跟烏克蘭沒兩樣，平民的生計生死，總統根本不在意，全部都是滿滿的政治算計」、「我覺得很悲觀，台灣現在只會販賣仇恨，走烏克蘭的老路」、「兩岸要有智慧，否則烏俄戰爭前車之鑑就會再次上演」、「沒錯！真的說的句句屬實，如果真的時光倒流，烏克蘭的領導人你還要堅持要加入北約嗎？」