大S（徐熙媛）本月8日宣布閃嫁具俊曄後，大、小S和S媽的回應幾乎天天都登上新聞話題，昨(16日)週刊報導S媽起初不爽，甚至脫口問女兒：「妳是不是要逼死我？」，還傳出大S打算賣房到韓國置產，更讓S媽氣炸。對此，大、小S昨都鄭重回應是子虛烏有傳聞，S媽半夜也放話了，意有所指說：「建議：未經許可的話⋯不要瞎掰！我回家摔鏡子」。

昨週刊報導，38婦女節當天大S宣布再嫁喜訊，一票好友就湧到大S家道賀，未料S媽突然殺出，還以死相逼痛斥女兒先斬後奏，放話問：「妳是不是要逼死我？」，又因大S沒詢問母親，私下計畫賣出上億豪宅，準備到韓國置產，更讓S媽怒不可遏，極力反對。

大S宣布閃婚後，S家的回應每每登上新聞版面。（圖／中時資料照片）

對此，小S昨憤怒表示：「到底是在瞎掰什麼勁啊，奇怪那個人是怎麼樣，他哪隻眼睛看到我媽衝進去，到底從哪裡得知這些東西，請他不要再亂編劇了好不好？我自己看了我都覺得煩。」並認為姊姊和多年前的情人舊情復燃重逢本來是美好的事，但在炒作之下已經變成沒完沒了，也說：「那個亂寫的人，我真的很希望可以專訪他，他到底心裡是有哪一塊得不到愛還怎樣。」

而大S經紀人也同步回應：「週刊報導的真的太誇張了，並沒有報導中的跑進防疫酒店、賣房子、以死要脅這些事情發生，彷彿記者人在現場似的，這些報導合理嗎？」，澄清都是不實消息，而S媽先前曬出公雞照後，昨半夜曬出和外孫子合影，說：「老娘與孫孫昨晚一起學腳踏車！孫孫超棒兩次課就騎的轉圈圈！」，話鋒一轉暗嗆媒體別再放假消息，「建議：未經許可的話⋯不要瞎掰！我回家摔鏡子」，還加上3個烈火的表情符號，似乎也相當火大。