NB/PC品牌暨ODM廠，本周相繼公布去年全年財報以及配息，華碩(2357)配息42元，廣達(2382)配息6.6元，宏碁(2353)配息2.28元，緯創(3231)配息2.2元，仁寶(2324)配息2元，英業達(2356)配息1.4元。在疫情延續下，去年WFH/LFH等繼續帶動NB/PC終端需求，同時電競NB滲透率提高，也帶動品牌及代工廠毛利率擴增。但今早NB/PC概念股表現委屈，早盤華碩、廣達、宏碁、仁寶等股價都壓在平盤之下。

華碩累計去年品牌合併營收達5004.01億元，年增30.8%，毛利率20.29%，年增3.11個百分點，營益率9.64%，年增3.01個百分點，稅後純益 445.5億元，年增67.7%，淨利率8.9%，年增1.96個百分點，賺進6個股本，EPS為 60元。

廣達2021年營收1兆1294.53億元，年增3.5%，毛利721.1億元，年增12.7%，稅後淨利336.53億元，年增32.9%，毛利率6.4%，營益率3.3%，淨利率3%，EPS 8.73元，擬配發6.6元現金股利，配發率76%。廣達2021全年筆電出貨量達7530萬台，相較於2020年成長幅度達25.92%，創新高紀錄。預計第1季淡季季節性衰退幅度將低於往年，樂觀看待筆電出貨狀況，第2季筆電出貨成長將高於第1季，而屆時雲端伺服器將推出新平台，雖然此類別產品今年上半相對看淡，但估全年依舊有兩位數成長。

緯創2021年度合併營收8620.83億元，年增2%；營業淨利163.75億元，年增13.2%；稅後淨利104.68億元，年增20.6%；每股盈餘3.76元。2022年資本支出約160億元，除了新設產線，也將挹注在人工智慧、車載模組、伺服器等高附加價值產品，有助於帶動緯創全年獲利提升，全年營運可望有所成長。今年將在台灣及墨西哥擴產，仍看好營運成長。