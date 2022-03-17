搶攻四月兒童節連假與復活節商機、台北晶華酒店自4月1日起至17日連續三個周末推出節慶限定版「晶華親子郵輪．尋蛋獵遊航程」住房優惠專案，闔家入住五星級客房、參加「尋蛋獵遊」活動、尋找晶華邦妮兔「Where's Bunny」抽大獎、孩子並可參加樂學創意手作課程，並享有「全天候郵輪式Lounge」餐飲與休憩禮遇。專案兩人成行、兩位12歲以下孩童免費入住，每房每晚含柏麗廳自助式早餐價格為6,980元起，官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折優惠。專案皆適用「振興五倍券」、「國旅券」及「台北熊好券」折抵。

「晶華親子郵輪．尋蛋獵遊航程」主打入住即可參加內容豐富有趣的「尋蛋獵遊」活動，兔子姐姐和晶華邦妮兔將帶領小朋友們前往酒店旁的14、15號公園，在廣闊的草原上找尋藏於各處的彩蛋，並進行一場刺激的滾蛋競賽；另外還有郵輪管家團隊精心策畫的「創意手作課程」，體驗完成獨一無二、屬於自己藝術作品的喜悅。最受小朋友歡迎的晶華邦妮兔也會不定時出沒在酒店各處，和大小朋友進行「Where's Bunny」的躲迷藏遊戲，找到晶華邦妮兔並與它合影上傳臉書，就有機會得到價值1,280元、以鴕鳥蛋製作而成的巨型復活節蛋糕-晶華出奇蛋，闔家共享屬於節慶的美味。

除豐富的玩樂學習活動，晶華酒店此次也重新啟用深受家庭喜愛的「全天候郵輪式Lounge」，大小朋友可以在專屬的空間內，盡享五星主廚無限量供應的美味甜點、Haagen-Dazs冰淇淋、午晚間輕食與軟性飲料，隨時補充滿滿元氣。翌日於「CNN唯一推薦台北必吃自助餐廳-柏麗廳」享用早餐時，還可蒞臨專為小寶貝們設計的主題餐檯，精巧適口的各式美食，絕對讓孩子吃得盡興暢意。

整個四月，晶華酒店也為所有12歲以下入住的小小貴賓們量身打造出多項專屬禮遇，包括獲贈「VIK（very important kid）通行證」，住宿期間可無限次數至柏麗廳取用Haagen-Dazs冰淇淋，並於大廳的夢幻甜品車盡情享受各式甜品，小朋友們還會收到一份「麗晶精品獵蛋行動」卡，依據線索尋找藏於麗晶精品店家的彩蛋貼紙，成功尋獲6張貼紙則可兌換專屬禮品。晶華酒店要打造讓大朋友拾回童心、小朋友綻放想像力的歡樂假期。