歐付寶電子支付公司（6878）在3月7日送件申請初次登錄興櫃股票後，今（17）日將以每股83元掛牌興櫃一般板，產業別是金融業。

根據櫃買中心資料顯示，歐付寶公司成立於2011年9月間，為上櫃電子商務股歐買尬的轉投資事業，歐付寶董事長為林一泓，主要營業內容為代理收付實質交易款項，包含線下行動支付以及線上EC網路購物收款，線下提供信用卡、歐付寶帳戶和銀行快付（透過銀行帳戶扣款支付），線上則有信用卡、歐付寶帳戶和銀行快付（透過銀行帳戶扣款支付）、ATM／網路ATM、微信支付及超商代碼等多元付款管道。送件時資本額為7億2,640萬元，主辦券商為元富證券。

歐付寶公司2020年業績，稅後虧損1,522萬元，每股虧損0.15元；2021年營收1億839萬元，稅後虧損1,955萬元，每股虧損0.27元；自結2022年1月營收844萬元，稅後虧損93萬元，每股虧損0.01元。