39歲女星羅巧倫在戲說台灣耕耘多年，後參演《夜市人生》、《甘味人生》、《一家人》等多部電視劇，近期她在電視劇《黃金歲月》中飾演小三「黃雪琴」，精湛演技讓觀眾看得氣噗噗，甚至找上羅巧倫的粉絲專頁開罵，羅巧倫面對不理性的粉絲展現高EQ回應，直球對決完勝對方。

羅巧倫在Facebook公布網友私訊，對方痛罵「妳知道嗎妳很討厭，大家很討厭妳不喜歡妳，我也很討厭妳，真的太離譜了，小三就是小三啊。」最後該名網友還強調「是真的很討厭，很想打妳。」，據悉是羅巧倫出演的電視劇《黃金歲月》，劇情剛好演到她飾演的黃雪琴搶閨密老公，甚至懷著閨密老公的孩子，直接殺到閨密家住，劇中的惡劣行徑讓觀眾氣得牙癢癢。

由於這些都只是電視劇的劇情，面對這種私訊，羅巧倫告訴對方「如果看一個八點檔妳都沒有辦法分辨是非，那在這個社會上妳到底能做好什麼事情呢……我原諒妳的無知，但很抱歉我要把妳這麼不理智這麼不禮貌的文PO給大家看。」

羅巧倫小三演太好被罵，直接反嗆不理性的粉絲：原諒你的無知。（羅巧倫臉書）

羅巧倫在Facebook上說，後來回去檢查紀錄，發現該名網友從2019年就開始騷擾她的小編，似乎看戲太入迷，給羅巧倫留下不少負評。不少粉絲安慰她「演得太精湛，我每天看也看的氣癢癢，但還分得出戲內與戲外」、「他應該誇獎你的演技很棒」、「肯定你演技太好了，看戲看到走火入魔了」、「你真的演的很好，原諒這些被妳演技迷倒的人吧！加油」

不只有粉絲，娛樂圈的好友紛紛留言，亮哲說自己昨天在健身房有看到她的片段，笑虧「我有一個請求，我可以打你嗎」、謝金晶也說「別被入戲太深的觀眾影響心情」，黃少谷則反向思考「姐!通常黑粉都是最忠心的...」。