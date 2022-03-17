隨著社群媒體的興起，不少人靠著交友或是社群平台認識新對象，但也有可能因此掉進別人設好的圈套中。美國一名男子日前便透過IG在網路上認識一名年輕貌美、身材火辣的22歲女子瓦萊麗羅薩里奧（Valerie Rosario），並收到女方邀前往家中約會，不料進門後卻遭到3名男子五花大綁、凌虐，被發現時已幾乎昏厥，差點丟掉性命。

根據外國媒體的報導，曼哈頓警方日前收到有人被挾持、凌虐的通報，立即趕往現場。而據警方透露，男子在於2月7日凌晨1點時，應約前往瓦萊麗羅薩里奧位於布朗克斯的公寓準備約會，不料進門後竟遭到另外3名男子脫掉衣服、五花大綁，並將他浸泡在浴缸當中，還在男子身上噴滿了易燃液體再點火，甚至不斷用刀子攻擊他的腿部、背部及身體各處，造成他全身多處都是燒燙傷及刀傷，待他被凌虐至昏迷後便被綁在車子的後座上。

警方於事發24小時後找到在車上昏迷的男子，他因為嘴巴也被封住而無法大口呼吸，造成生命垂危緊急送往醫院，所幸送醫治療後逐漸康復。但經過警方調查發現，這名身材火辣的辣妹瓦萊麗羅薩里奧是詐騙集團中的其中一員，他們在網路上尋找「看起來有錢的男子」，並將人騙來家中再進行虐待勒索，或逼對方家人拿出錢。

而本案於近日開庭時，被害者哥哥便透露，他在弟弟被挾持當天就有收到視訊電話，威脅他交付10萬美元（約新台幣285萬元）的贖金，否則就會殺掉被害人，最後警方認為瓦萊麗羅薩里奧等人犯下重大惡行，以綁架與謀殺未遂罪起訴，不得保釋。

So this story has been circling around recently and I just saw this article allegedly from the @thenewyorkpost . Not a funny situation at all but the “gram larceny” … ☠️Lmaoo who made this?! #valerierosario #gramlarceny #nyc #newyorkcity #thebronx pic.twitter.com/kuLSgphUK3 — Yancy Taveras (@Yancyat) March 15, 2022