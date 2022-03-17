女星六月（本名：蔡君茹）2011年和小7歲李易結婚，夫妻生下1子1女，集滿好字，幸福組成一家四口，六月和李易的生活過得低調又甜蜜，而今（17日）是六月的46歲生日，李易一早就送給老婆紅包和花，還寵妻放閃說：「期許自己賺錢讓你一直花」。

六月在今天過46歲生日，李易一早就送給老婆紅包和花束，李易因為有工作，晚上沒辦法和六月一起晚餐，不過曬恩愛寫下：「也不知道買什麼送妳，就送妳一隻花跟一個紅包，期許自己賺錢讓你一直花，生日快樂」，發文閃到最高點。

照片中，六月雖然頭戴鴨舌帽、頂著素顏入鏡，不過她一張瓜子臉相當吸睛，且六月的膚質狀況極佳，白嫩透亮且光滑，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡，而且近照相當俏麗，完全看不出是46歲的熟女。

而李易的寵妻發文，吸引男星亮哲直呼：「太中肯的願望」，網友也紛紛留言：「生日快樂」、「你這位稱職的老公，相信你的愛妻一定開心～這幾個字足以讓她飽滿她的胃」、「是康乃馨 以為是紅玫瑰，喜歡這種表達愛意」、「易哥好貼心，也祝嫂子生日快樂！」