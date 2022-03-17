國家度量衡標準實驗室為完善我國量測校正溯源體系，建構與國際接軌的品質基盤，近期完成擴建包括「直流電阻量測系統」、「直流高電阻量測系統」、「輻射溫度計量測系統」、「熱電偶溫度計量測系統」、「白金電阻溫度計定點量測系統」、「角度塊規校正系統」、「標準麥克風互換校正系統」、「同位素比例量測系統」等8套度量衡標準系統，使我國校正服務再度升級，可協助國內智慧機械、半導體、生醫、航太等產業提升競爭力。

經濟部標準檢驗局表示，國家度量衡標準實驗室新擴建之8套標準系統，已正式對國內產業提供服務。本次校正服務升級，將可滿足國內產業對於標準電阻器、多功能電表/校正器、十進電阻器、輻射溫度計（定點／比較）、熱電偶溫度計（定點）、白金電阻溫度計（定點） 、環形編碼器、電容式麥克風、矽同位素比例等各類精密量測儀器校正服務需求。

標準檢驗局指出，準確的量測是產業提升產品品質、創造競爭優勢的基礎。而國內實驗室出具的量測校正報告能夠獲得國際接受，可使國內產業節省儀器設備海外送校所耗費龐大的時間人力及費用等成本，協助產業扎根在地。該局所建立及維持之國家度量衡標準實驗室計17個領域134套最高標準量測系統，可提供國內產業最準確的校正服務，並接軌國際，支撐國內產業檢測的需求。在此基礎上，我國已簽署國際度量衡委員會相互認可協議（CIPM MRA），確保我國量測標準與國際等同，出具的量測與校正報告可獲國際認可，為我國產業拓展國際市場奠立扎實的基礎。