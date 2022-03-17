日本男星城田優近日爆出醜聞，不僅捲入黑社會金錢糾紛，還涉及詐欺賭博及金錢糾紛，甚至遭到網紅指稱與女歌手發生關係。這些消息雖未經證實，但過往建立起的美好形象已毀於一旦，不僅廣告品牌極力與他切割，前經紀公司也呼籲他出面說明，免得醜聞越演越烈，不過至今他仍未作出正式回應。

城田優出道多年，正值事業上升之際，卻捲入一系列醜聞，網紅「東谷義和」踢爆他搭上女歌手大原櫻子，又指城田優涉及黑社會的金錢糾紛，捲入原因在於被女星溪內瑪莉亞的媽媽詐財，才會像黑社會借錢還債。此外，他亦參與非法麻將賭博，更藉著聲稱可安排粉絲與韓國男團BTS見面收取金錢，實際上卻並未安排遭到控訴。

這些醜聞為他帶來極大影響，近日參演的NHK晨間劇《Come Come Everybody》卻並未與他切割。據了解，城田優擁有一副獨特魅力嗓音，劇組因而安排他替該劇的英、日文旁白配音，為戲獻聲。城田優於該劇中與主角們有重要關係，戲份預計會是在下月8日大結局的前一周登場。

36歲男星城田優為日西混血，有著深邃的五官圈粉無數，曾發行過唱片、出過寫真集，還曾經來台展開活動，後來將事業重心轉向戲劇多有斬獲，曾出演《我的妖精大叔》等劇，跨足大螢幕出演《王牌辯士》，與男星三浦春馬私交甚好，當年傳出輕生消息正在進行商演，站在舞台上數度落淚。

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