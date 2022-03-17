2020年父親節當天，前草屯鎮公所民政課長林炯欽辦完鎮公所父親節活動，凌晨12時許由一名酒駕的鎮代騎車載返家途中，在南投草屯鎮碧山路710巷口遭一名盧姓男子酒駕開車撞上，造成課長當場不治身亡，盧男發現闖禍竟肇逃，事後才返回現場，最後酒測值0.56毫克移送法辦，南投地院審理後今（17）判決出爐，盧男被判刑2年徒刑，但法官考量盧男已賠償448萬元和解，因此宣告緩刑免關。

根據判決，盧男在案發前一晚即與朋友在草屯夜市飲酒，事後違法酒駕開車回家，但又在開著百萬凌志轎車出門買消夜，又打算出門買消夜吃，忽略自己飲酒過量，不能上路之情事。

盧姓男子酒後行經碧山路口710巷時疑似超速，剛好草屯鎮民政課長林炯欽與陳姓鎮代互載騎車返家，騎出路口時，盧男開車行經煞車不及撞上，發現闖禍了竟肇逃，課長遭撞不治身亡，鎮代則痛苦躺臥在地哀嚎。

駕百萬名車撞死草屯公所課長，酒駕男賠448萬換免關。(中時資料庫)

盧男事後躲回家中，在親人勸說下，經過40分鐘才回到現場，警方將盧男進行酒測後，酒測值0.56毫克，依公共危險、過失致死及肇事逃逸等罪移送法辦，並遭到起訴。

盧男遭起訴後，積極提出願意賠償和解，排除汽車強制險，並以分期448萬的金額於2026年5月完全付清，死者家屬簽下和解書後也不予追究刑事責任，表明會尊重法院判決內容。

南投地院審理後，將盧男依酒後駕車及肇事逃逸致人於死，分判1年8月及7月有期徒刑，合併執行2年，但法官考量雙方已達成和解，因此給予緩刑5年，不過須提供200小時義務勞務。

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