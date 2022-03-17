中國大陸的新冠疫情正迅速蔓延，各地疫情防控措施日趨嚴格。美國之音擔憂，目前中國已經有3700萬人生活在「封城」之下，如此大規模的人員流動限制和經濟活動的突然停頓不僅給中國這個「世界工廠」造成嚴重打擊，而且大大增加了全球供應鏈中斷的風險。

據中國國家衛健委3月16日的官方通報，3月15日0-24時，新增確診病例1952例，新增無症狀感染者1338例。截至周二，21個省市報告有確診病例，包括北京、上海和深圳，其中以東北的吉林省這次疫情最為嚴重，一半的感染個案來自吉林。有關官員周二警告說，吉林的疫情還沒有達到高峰。

美國有線電視新聞網CNN報導說，儘管中國這次疫情反撲單日感染只是數以千計，但截至周二，全大陸已有3700萬人處於「封城」之下。

東北吉林省的汽車製造業重鎮長春市和吉林市，南方沿海一線城市深圳市，以及隔壁的東莞，除緊急服務和必要人員外，嚴禁居民離開小區，每戶每兩到三天只允許一人外出購買食品。河北的廊坊市更嚴厲，禁止所有居民離開家門，除非有緊急原因。

儘管中國這一波疫情由傳染性極強但病症較輕，甚至無病狀的Omicron變異毒株主導，但中國到目前為止仍堅持「零容忍」的「動態清零」防疫政策，而不像全球多數國家那樣「與病毒共存」。吉林省省長韓俊3月14日更公開發誓，要在一周內實現社會面清零。

另據美聯社報導，在深圳周一「封城」之後，中國和香港股市連續下跌。深圳和東莞是中國重要的科技和製造業中心。吉林省的長春則是東北的汽車製造中心。而中國的商業之都和最大城市上海封區，到上海的巴士交通基本暫停。

美聯社報導，中國此輪疫情的反撲及嚴厲的防疫措施正值全球經濟因俄羅斯入侵烏克蘭面臨重大壓力之下，石油等能源價格暴漲，而消費者需求減弱。

美聯社援引經濟學家分析，除核戰爭外，沒有比中國的新冠病毒疫情反撲能給全球經濟帶來更大的風險，因為中國在全球製造業供應鏈中佔據著重要地位。

經濟學家表示，目前智慧型手機製造商和其他工業仍能使用中國其他地區的工廠和供應商的供貨，但如果深圳、上海及上海附近的寧波港運作受到打亂的影響，那更大的威脅將會來臨。

中國的工廠生產和組裝全球多數的智慧型手機、電腦、醫療儀器、家用電器和其他技術性產品。而中國的港口則將這些工廠與全球的部件供應商和顧客連接起來。去年，深圳鹽田港因疫情爆發而經歷的一個月的封城及減緩運作，造成數以千計的集裝箱貨櫃積壓，嚴重影響了全球的供應鏈。