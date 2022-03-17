受惠亞太區域與外銷市場並重雙軌成長策略持續成功執行，美時（1795） 2021年營收、營業毛利、營業利益、營益率、稅後淨利、EPS 5.5元，等六大財務指標同創新高，擬配股每股1.93元現金，亦刷新紀錄。

營運表現耀眼的美時，2021年營收營收126.49億元，年增18％。營業毛利56.4億元，年成長22.7％。營業利益年增躍升42.3％，達22.95億元。稅後淨利為14.03億元，年增36.3％。毛利率44.6％，營益率18.1％，分別較2020年大幅提升1.8及3.1個百分點。

此外，該公司在有效率的降低營運槓桿下，過去12個月之累積稅前息前營業利益對淨負債（LTM EBITDA）之比率，從2020年的1.93倍，大幅降至2021年的1.49倍。

美時去年每股盈餘達到5.5元，年成長30.3％。董事會已通過今年將配發1.93元現金股利，是有史以來配發最多的現金股利。

美時去年度亞太區域全年營收70.5億元，年增6.4％。外銷市場營收54.95億元，年成長大幅躍升近四成，主要來自戒癮用藥gSuboxone與癌症用藥強勁的成長動能。戒癮用藥gSuboxone儘管去年中起即受到價格挑戰，在美國市場的市佔率截至去年底仍保持在34％，營收年成長達39％。癌症用藥營收受惠銷貨收入大幅挹注，年增達到39％。

美時表示，2021年共送出121個藥證申請，其中包括2件生物相似藥產品。此外，包括亞洲及亞洲以外的42個國家，在全球策略夥伴的協助下，共取得了100個藥證核可，大幅拓展旗下重磅產品的全球潛在市場版圖。

此外，2021年亦簽訂了28項授權交易，包括取得骨質疏鬆用藥EvistaR (Raloxifene)的台灣市場權利、首件NCE肺癌用藥Zepzelca（lurbinectedin)的台灣獨家經銷、2項505(b)2 產品、20項學名藥、以及4項 OTC 產品授權，持續充實產品組合，確保公司長期的競爭力。

展望2022年，美時將透過自有研發產品、取得產品授權、及收購品牌藥等產品發展策略，持續積極拓展亞太區域市場與外銷市場，力拚營運再創高峰！