日本福島縣外海16日晚間11點36分（台灣時間晚上10點36分）發生規模7.4強震，福島、宮城最大震度達到6強，導致東北新幹線16節車廂出軌，當下有旅客被甩出座位、撞到車廂天花板，負責該路線的JR東日本今早也公布新幹線受損最新狀況，從照片中可見梁柱鋼筋外露全毀、鐵軌震到變形，可見地震威力巨大。

東北新幹線被強震震到樑柱鋼筋外露、扭曲變形。(翻攝自 JR東日本推特)

受日本福島外海7.4強震影響，昨晚一列東北新幹線編號223號的列車發生嚴重出軌意外，當時列車收到地震警報後停在軌道上，仍被強震震到出軌。負責東北新幹線營運的JR東日本公司今早公布新幹線受損狀況，新幹線部分梁柱已經嚴重變形，震到鋼筋外露，甚至把樑柱底部震垮了一截，幾乎全毀，鋼筋擠壓變形，連鐵軌也被震歪，無法使用。

日本福島昨晚的強震把新幹線鐵軌都震歪。(翻攝自 JR東日本推特)

JR東日本指出，由於昨天深夜強震影響，今天東北新幹線的那須塩原-盛岡站間，全線暫停行駛。

至於脫軌的「福島-白石藏王」223號列車，據日媒報導，有乘客表示脫軌瞬間大家在車廂內天搖地晃，自己還因此撞到天花板，非常恐怖。而強震時坐在第5車廂的47歲公司社長駿河克亘也表示，當下車廂突然搖得非常厲害，「感覺身體和車子都浮在空中，感覺出事了，內心也有會死的覺悟。」