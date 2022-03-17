高雄警方在酒駕大執法首日共查獲57人酒駕，圖為警方執行攔檢勤務的畫面。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高市警察局有鑑於近期疫情趨緩，加強防範酒駕，交通大隊結合17個分局從3月16日起執行一連3天的取締酒駕大執法。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

陳男因貪圖方便，騎上人行道準備買晚餐，當場被警方攔下後，發現陳男酒駕。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市昨（16）日起一連3天舉辦酒駕大執法，17個分局警方在易肇事路口及飲酒場所周邊規畫路檢勤務，昨一夜下來共查獲57人！其中1名陳姓騎士因日前波蘭記者點名高雄人行道交通亂象，警方近期強力執法，陳男因貪圖方便，騎上人行道準備買晚餐，當場被警方攔下，因前一晚喝啤酒，酒精還未代謝，酒測超過標準值，不僅被依公共危險罪移送法辦還吞下600元違規騎上人行道的罰單。

高雄市警察局有鑑於近期疫情趨緩，加強防範酒駕，交通大隊結合17個分局從3月16日起執行一連3天的取締酒駕大執法，警方針對轄內夜店、KTV、餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，採取「多點式路檢布署法」執行防制酒駕勤務，此外，並將易飲酒場所及易生酒駕肇事路段派遣機動攔查警網列為重點取締路段。

警方昨（16）首日執行酒駕大執法，一下來共查獲57件酒駕案，其中新興分局警方查獲2件酒駕；其中因日前波蘭記者公開點名高雄市人行道騎士違規亂象，加強取締勤務，16日上午9時40分許，在新興區七賢二路人行道攔查到47歲的陳姓男子違規騎在人行道。

警方當下聞到陳男身上有酒味，陳男供述自己前一晚有喝啤酒，應該酒精已經代謝完，結果警方施以酒測，超過標準值；陳男酒駕不僅被依公共危險罪移送法辦，還因違規騎上人行道被警方開出600罰單。

另一件警方於七賢路和和平路口執行大執法路檢時，攔獲48歲的林姓男子酒後駕駛自小客車，因酒測超過標準值，被依公共危險罪現行犯移送法辦。

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