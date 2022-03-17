消息面：

1.美國2月零售銷售月增長0.3%，較預期0.4%為低，前值為3.8%。分析師表示，繼美國元月零售銷售暴增之後，2月漲幅趨緩，暗示通膨大漲讓購買力道變小，同時，消費者也正避免不必要開銷。

2.俄烏和談持續，加上美國升息，美國公債殖利率上揚，避險資金從黃金市場撤走，國際金價創逾兩周新低。紐約期金收跌0.9%，每盎斯1912.4美元。現貨金低點一度跌到自3月1日以來最低1894.3美元，每盎斯1909.41美元，收跌0.4%。

3.烏克蘭地緣政治風險降溫，國際油價連3天下滑。紐約期油收跌1.4美元或1.45%，每桶為95.04美元，盤中一度漲2.88%，至每桶99.22美元。倫敦布蘭特期油低點曾見97.61美元，收跌1.89美元或1.89%，每桶為98.02美元，盤中曾漲3.79%，來到103.7美元。

4.美國確定升息1碼後，美元匯價反而走低。ICE美元指數周三初段曾跌0.2%，午盤後跌勢擴大，最後收跌超過0.6%，為98.31點。誨淫人士認為，美國雖升息，但已是預料中的事，再加上聯準會未明顯強調緊縮貨幣政策，故美元也無法再強勢。

5.美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）投書認為，聯準會這次應該要一次就升息兩碼，避免美國經濟陷入停滯性通膨進而衰退。桑默斯呼籲，現任聯準會主席鮑爾要放棄對通膨上升將趨緩看法，因為這只是一廂情願不切實際的想法。

6.港交所旗下倫敦金屬交易所(LME)鎳金屬期貨盤於16日重新交易，並首度採取漲跌幅5%限制。同時，LME指出，17日鎳金屬價的漲跌幅可望由5%增至8%，其他金屬則維持最高15%漲跌幅規定。

7.汽車產業研究機構S&P Global Mobility預估，俄烏衝突將導致全球一般型車輛產能，在未來兩年共減少約260萬輛。也就是，2022年以及2023年分別估有8160萬輛以及8850萬輛新車。