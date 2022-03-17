俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動已持續超過20天，俄方表示雙方就快針對和平協議的若干部分達成共識，但這場政治角力歹戲拖棚，俄羅斯本身正面臨龐大隱憂，因遭到西方國家制裁，支付利息方式受到限制，陸媒指出，俄羅斯政府可能瀕臨1917年以來的首次國際債務違約，並帶來3大衝擊。

陸媒財聯社以「俄羅斯瀕臨債務違約會引發新一場雷曼危機嗎？」為題撰文指出，市場認為，這可能是自希臘債務違約以來最受關注的一筆政府債務償還，示警如果衝擊蔓延開來，甚至可能引發另外一場「雷曼危機」。

報導指出，俄羅斯共發行15檔國際債券，總面值約400億美元（折合約1.12兆台幣），其中約一半由國際投資者持有。目前，俄羅斯最先需要支付的是3月16日的票息，除了周三的票息外，本月俄羅斯還有6.15億美元（折合約172億台幣）的票息需到期支付；此外，俄羅斯首次債券本金支付將在4月4日，屆時將有20億美元（折合約560億台幣）的債券到期。

原本俄羅斯依賴其近6500億美元(約1.8億新台幣)的外匯儲備，擁有完全充足的償債能力，然而，在俄烏戰爭爆發後，由於西方國家的制裁，目前俄羅斯超過半數海外儲備都遭到凍結。如果發生債務違約，更會產生以下影響：

一、導致許多全球大型基金管理公司可能面臨嚴重的財務損失，由於俄羅斯大部分債務在幾週前還被評為投資級，大部分基金管理公司的全球固定收益投資組合和基準中都擁有俄羅斯債券曝險，包括貝萊德和太平洋投資管理公司(PIMCO)在內，這股違約衝擊潮可能會蔓延至養老基金、校務基金和基金會等。

二、可能會觸發俄羅斯債務違約保險，即信用違約互換(CDS)，導致部分銀行遭受損失。摩根大通估計，約有60億美元（折合約新台幣1700億元） 的未償付CDS需要償付。

三、除了國際機構和銀行以外，俄羅斯本國的銀行和投資機構也會遭受損失，中央信貸銀行駐俄羅斯經濟學家葉夫根尼蘇沃洛夫指出，不僅是國際資產管理公司對俄羅斯的外債有曝險，值得擔心的是，俄羅斯的銀行也可能因為這些債券而陷入麻煩，因為這些債券是它們資本緩衝的一部分。

《Zero Hedge》先前引述大摩新興市場主權債全球共同策略長Simon Waever研究報告指出，2023年和2043年的俄羅斯政府美元債30天寬限期，即將在4月15日結束，由於該國公債支付外國人利息的機率逐漸下滑，恐面臨類似委內瑞拉的違約困境。預估俄羅斯很可能在4月15日前走入破產的險境。