▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

三寶無極限，網路流傳一部行車紀錄器，一名騎士14日直行於南投縣南投市一處十字路口，對向箱型車後方的騎士卻以切西瓜的方式左轉，視線遮蔽之下撞上騎士。影片曝光後，火速掀起網路熱議。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」16日上傳一支影片，標題寫下「這種到底要怎麼防..」，地點位於南投縣南投市，一名騎士14日下午1時許，自同源路二街34巷往仁和路116巷直行，在穿越仁和路十字路口時，與對向欲左轉的騎士發生擦撞。

騎士被前方箱型車遮蔽，造成視線死角之外，還以切西瓜方式左轉。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

透過影片可見，對向車道先是一輛小貨車左轉後，騎士持續向前方行駛，同時對向車道另一台廂型車右轉，就在此時，箱型車後方突然出現一輛機車，該車騎士尚未騎至路口中央，便打算以切西瓜方式左轉，硬生生與直行的騎士撞成一團，所幸雙方車速不高，並未釀災。

影片曝光後，迅速引起網友熱烈討論，有網友點出，對向騎士轉彎方式很有問題，標準方式應該是先直行，接著在路口中央90度左轉，可免去被前方大車遮蔽視線，更不會與直行車發生擦撞。

還有網友調侃表示，「還知道要躲在大車後面製造視野死角，這騎士有當殺手的資質」、「攻擊就是最好的防禦」、「這背後一定有暖心的故事...」、「一切都是緣分，在一起吧」。