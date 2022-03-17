領先於智能電源和智能感知技術的安森美（onsemi），獲Ethisphere選為2022年全球最道德企業之一。Ethisphere是定義和推進合乎商業道德標準的一個全球領導者。這是安森美連續第七年上榜。2022年，共有136家企業受表彰，橫跨22個國家和45個行業，而半導體業僅只有4家。

安森美總裁兼執行長Hassane El-Khoury說，在安森美，我們的使命是以智能技術推動世界進步，和在2040年前實現淨零排放的目標。我們知道，我們的工作方式、對環境的影響和回饋社會，對我們所服務的客戶和所生活的社區發揮與別不同的影響。我們持續聚焦於治理和道德規範，致力於成為一家負責任的企業，為建設未來而盡力。

安森美致力於與員工、客戶、股東和其他利益關係人保持高度的商業道德標準。在實踐公司的核心價值時，每位員工的行為都體現了個人和群體的努力，為他們的同事和業務合作夥伴創造合乎道德規範的工作環境，進一步提高股東價值。

Ethisphere執行長Timothy Erblich說，今天，企業領導人面臨著他們至今最大的任務，即要具備道德、負責任和值得信賴，以推動正向的改變。我們持續受到全球最道德企業獲表彰者以及他們對誠信、可持續發展、治理和對社區奉獻的鼓舞。祝賀安森美獲得全球最道德企業稱號。

多年來，Ethisphere和其他機構持續認可安森美在環境、社會和治理（ESG）方面的努力，今年也不例外。安森美連續第五年入選《巴倫週刊》（Barron’s）美國100家最可持續發展公司的榜單，和第二次被列入Corporate Knights的Clean200全球榜單，還獲得了EcoVadis的白金獎，並連續第三年被納入彭博社的性別平等指數。《新聞週刊》（Newsweek）連續第三年將安森美列入「美國最負責任的企業 」榜單。這些獎項歸功於安森美所有員工已做的並將持續做的重大工作。