今年大學學測有5766份答案卷未簽名，考生該科被扣1級分，根據最新數據，這些未簽名的答案卷至少包括3996位考生。教育部長潘文忠表示，學生在15級分制在學測被扣1級分，轉化為60級分制的分科測驗分數後，將以最小化處理，也就是僅扣1級分、不是扣4級分。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告111學年大學考招新制，對於今年有高達5766份考卷未簽名導致被扣1級分，他提出處理方式，以降低對考生的升學衝擊。

潘文忠表示，大考中心從109年起就不斷宣導從今年起的升大學考試，要在答案卷上簽名，今年學測有5766份考卷未簽名，被扣1級分，占全體試卷的0.84％。考生學測成績若要轉化成分科測驗成績來作為考試分發使用，未簽名扣分將以最小化處理。

國民黨立委林奕華質詢指出，根據她得到的資料，5766份答案卷未簽名，其中3996位考生至少有1科未簽名，也就是被扣分的考生將近4000人，占全部11.6萬考生的3.5％，比率非常高，這除了是學生的疏忽，難道大人沒有責任嗎？

學測是採15級分制，分科測驗則是60級分制，學測被扣1級分，一般認為若轉化成分科測驗分數，相當於要被扣4級分，這對考生參加考試分發的影響實在太大了。

民進黨立委張廖萬堅問潘文忠，學測被扣1級分，若轉化為分科測驗的分數，是要被扣幾級分？潘文忠說，會以最小化方式處理。張廖萬堅進一步問，分科測驗是60級分制，最小的分數是1級分，學測被扣1轉化為分科測驗分數也是被扣1級分嗎？潘文忠點頭回應「是」。

許多考生及家長認為，他們因為未在答案卷簽名已在學測被扣1級分，基於「一罪不兩罰」的原則，學測分數轉化為分科測驗分數後，不應該再被扣分。

不過潘文忠說，若考生在學測違反考試規則而被扣分，意即違規扣分已是考試成績的一部分，當考試成績被運用在不同的招生管道時，便應如實反映在成績中，否則對其他考生將有失公平。