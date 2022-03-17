據新華社報導，大陸財政部有關負責人表示，房地產稅改革試點依照全國人大常委會的授權進行，一些城市展開了調查摸底和初步研究，但綜合考慮各方面的情況，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。

《證券日報》援引中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜分析認為，這意味著，擴大房地產稅改革試點城市將被推遲。現階段，這有利於穩定市場預期，化解房地產市場潛在風險，但房地產稅改革方向沒有改變。

諸葛找房資料研究中心高級分析師陳霄表示，就房地產行業來說，此舉可謂一顆定心丸，有利於平抑購房者對房地產稅即將出台的恐慌情緒，增加去庫存積極性，維護房地產市場平穩運行。另外，房地產稅牽涉面廣，全面推行必須循序漸進。

去年，大陸財政部部長劉昆在對《關於授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作的決定（草案）》進行說明時介紹，房地產稅改革試點期限為5年。試點過程中，國務院將及時總結試點經驗，在授權期限屆滿的6個月以前，向全國人大常委會報告試點情況，需要繼續授權的，可以提出相關意見，由全國人大常委會決定。條件成熟時，及時制定法律。試點實施啟動時間由國務院確定。

陳文靜認為，當前各項政策更傾向於穩定各方預期，這其中也包括房地產市場預期。