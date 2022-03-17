台北市長選戰年底登場，台北市副市長黃珊珊有望接棒市長柯文哲，挑戰被視為最強人選的國民黨立委蔣萬安，以及潛在對手、衛福部長陳時中，她將如何藉由行政優勢汲取經驗，在「三腳督」局面中取得優勢並抵擋棄保效應，引發外界關注。但她強調，藍綠都曾在台北執政，也都丟過政權，「我從以前到現在都是黃珊珊」，色彩對台北市來說沒有什麼意義。

《時勢造英雄》有事找33？！ 黃珊珊：我想當的不只副市長

黃珊珊當了6年律師，不到30歲就選上台北市議員，擔任21年議員後，被台北市長柯文哲找來做副市長，黃珊珊最喜歡現在的工作，她表示，律師只能影響1、2個案子，當議員可以替民眾發聲，可是副市長是親自動手下去做，今天討論明天就變成政策。

黃珊珊提到，全世界都在提倡月經平權，要消滅月經貧窮，她向市長討論後，市長告訴她想怎麼做就去做，因此首創全國讓國中女學生到超商兌換生理用品。

她說，甫擔任副市長會緊張，以前只管6個助理，現在要管8萬人，上任不到3個月疫情爆發，成了防疫指揮官要調動大部隊，原本有些擔心，但經過這一場戰役發現可以透過溝通、協調，運用市府資源把工作做好。

黃珊珊引以為傲創建防疫旅館，她說，當時中央要求所有人入境都要居家檢疫，但很多外國人都住在旅館，旅館知道後就把人趕出去變人球，於是她找小旅館供外國旅客檢疫，人數多了整棟變成防疫旅館，發明制度讓大家都拿去效法。

張景為接著列出5題「網友最想知道的黃珊珊」，在職場甘苦談這題，黃珊珊笑說自己和柯文哲共事很愉快，跟阿伯合作是全世界最簡單的事，有事就講、有問題就提，所以會聽到柯每天都在碎碎念。

由於過去柯文哲屢次要黃珊珊出面滅火，遭市議員王世堅諷刺「有事找珊珊、無事找文哲」，但黃珊珊反倒認為這是大家對自己的肯定，認同她是個做事的人。

年底選戰將近，外界好奇黃珊珊是否擔心「棄保效應」。黃珊珊則說，不管是什麼樣的比賽、工作，每個人都該認真和努力，讓選民選擇，但棄保概念是「不用努力、認真，只要貼的顏色對了就好」，這種想法可說低估台北市民智慧。

黃珊珊(左)在節目中直言，藍綠都曾在台北執政，也都丟過政權，「我從以前到現在都是黃珊珊」，色彩對台北市來說沒有什麼意義。(圖/張立勳、黃婉婷攝影)

黃珊珊直言，過去藍綠在台北市都曾經執政，但也丟過政權，包括總統大選也一樣，做不好就換掉，所以不用管什麼棄保，不努力才是問題，只要不努力都可能是豬頭，如同她不能仗著自己是副市長就不努力，那也沒資格參選。

黃珊珊強調，從以前到現在她都是黃珊珊，色彩對她和台北市來說都沒有意義，重點在她是什麼樣的人，相信從政20年來的成績可受檢驗，因為人比政黨重要太多了，不需要別人幫你貼顏色，「顏色卡住了，你還有什麼？」

身為女性政治人物，黃珊珊說女性從政有較為細膩、有韌性的優勢，還透露從未將自己視為女生，因為只有如此，才能跟男生平起平坐競爭，一路走來當然會比較辛苦，但把自己當女生等於先畫一條界線，所以她才沒這樣做。