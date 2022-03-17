王品集團加速展店步伐，今年1月才在台北開出首店的頂級麻辣鍋「嚮辣 和牛麻辣鍋」在不到3個月內，迅速在台中開出第2店，且是280坪的大型店。王品表示，看準台中人喜愛麻辣鍋吃到飽，注重交通便利的特性，「嚮辣」台中旗艦店位於南屯區，近捷運南屯站，讓中部饕客一下台中捷運即可快速品嚐和牛麻辣火鍋。

台中捷運線最美的麻辣鍋3月19日登場，王品集團「嚮辣 和牛麻辣鍋」台中旗艦店位於五權西路二段、捷運G11南屯站旁，嚮辣主打餐酒館風格，「頂級和牛海陸鐵塔」吃到飽千元有找。歡慶開幕，3月底前加入嚮辣LINE好友，享4人8折優惠，邀請3位好友再抽「海陸頂級嚮套餐全桌免費券」。

嚮辣主打「心之所嚮，想辣就辣」，鎖定20-35歲年輕客群，提供6種和牛玩味吃法、頂級和牛海鮮塔吃到飽、5種功夫湯頭、時尚調酒、超過100種自助吧，滿足嗜辣族味覺與視覺雙重飽足體驗，一躍成為麻辣鍋市場討論度最高的新品牌。

嚮辣以精緻口味、超高CP值為目標，首店在台北開幕後就掀起預訂熱潮，雖然候位時間長達一個月，但網友吃完後紛紛表示：「不到千元就能吃到多種和牛及頂級海鮮，CP值超高！」、「風味和牛非常好吃，肉質軟嫩又有特色」、「第一次在麻辣湯裡看到豬大骨，讓湯頭更有層次」、「雖然不常吃麻辣鍋，但嚮辣的湯頭真的太優秀」，超好拍的「頂級和牛海陸鐵塔」…等。

王品集團希望讓更多台中麻辣鍋饕客體驗嚮辣的魅力，台中旗艦店近280坪，共120席座位，店裝以中西fusion餐酒夜店時尚風格，結合嚮辣吸睛特色調酒吧，採用近百支酒瓶打造網美打卡牆，以復古時髦的嚮辣紅為主色調讓消費者能沉浸在麻辣鍋氛圍，搭配精緻餐點，提供消費者好吃又好拍的吃到飽饗宴。