星座運勢網站「星座上上簽」分析，水瓶座、雙魚座、射手座的男人談戀愛偏愛年紀大一點的女性，他們不太喜歡另一半整天黏在身邊，性格獨立、有事業、閱歷豐富的姐姐們反而更能吸引他們的目光。

▍1.水瓶座

水瓶男很重視精神層面的契合，擇偶時沒那麼在乎外在因素，如果兩人合得來，年齡大一些、長相沒那麼漂亮都無所謂，而且他們特別喜歡成熟獨立、性格有特色的女人，閱歷豐富的姐姐們特別能吸引他們的目光。水瓶男比較難駕馭，交往後不太會黏在伴侶身邊，常常需要自己獨處，如果是心智不夠強大的小妹妹跟他們交往，會非常沒安全感，他們跟成熟的姐姐交往比較容易走得長久。

▍2.雙魚座

雙魚男的生活重心放在愛情上，對自己的事業比較沒想法，每次談戀愛就一頭栽進去，眼裡只有女朋友的存在，他們非常戀愛腦，常常有不切實際的想法，又希望另一半能給予包容和守護，因此和成熟的姐姐交往能給予他們充分的安全感。雙魚男其實受不了跟小女生交往，他們已自顧不暇，還要花時間和心思照顧另一個人，讓他們分身乏術，難以感受到戀愛的幸福感。

▍3.射手座

射手男談戀愛靠直覺，喜歡上一個人完全不在乎對方的年齡和外表，最重要的是兩個人相處時氣氛夠快樂、對方能讓自己的生活更多采多姿，他們追求自由自在的生活，又希望另一半有事業、有閱歷，帶自己看看不同世界的樣貌，年紀大一點的女性談戀愛沒那麼依賴另一半，又有豐富的社會經驗，因此特別能吸引他們的目光。射手男擇偶不太會受到傳統束縛，女大男小對他來說完全不是問題，兩個人相處愉快才是最重要的。