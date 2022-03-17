為趨緩COVID-19疫情對企業配合調整基本工資的衝擊，經濟部與勞動部推出「基本工資補貼」方案。不少業者反映，去年幫投保基本工資在今年調整薪資時，一口氣調整至「較好計算的金額」卻不小心落入高於基本工資的級距，勞動部長許銘春17日表示，針對這類型的雇主，未來也會放寬標準，也會同意發給定額補貼。

基本工資已於今年元旦調漲，月薪從2萬4,000元調整至2萬5,250元，由於去年疫情衝擊國內內需產業，為減緩調漲基本工資對事業造成的負擔，政府將補貼受疫情影響事業因基本工資調漲的人事成本增加，針對今年1到6月投保薪資在2萬5,250元級距員工每人每月補貼1,000元，投保薪資2萬4,000元以下級距部分工時員工每人每月補貼560元，連續補貼6個月。

許銘春17日出席立法院社福衛環委員會進行業務報告。基本工資補貼方案的申請截止時間在即，近期有立委反應「基本工資補貼」條件太嚴苛，一定要放寬申請條件，甚至要延長補貼時間，才能補貼到有需要的業者，經濟部官員也允諾會視情況調整，必要時會公告、延長申請時間。

對此，許銘春解釋，疫情趨緩，各行各業都在復甦，是不是要延長補貼時間這部分還要討論，經濟部現在也在檢討相關標準，但針對今年調薪後，投保薪資「不小心」落入第二個級距的業者，也會放寬認定，給予相關補貼。

舉例來說，A公司去年有12個勞工投保在2萬4,000元的基本工資級距，今年配合基本工資調整，但為了計算方便，將薪資調整至2萬7,000元，也就是進到第二個2萬6,400元的級距，不符合原先基本工資補貼的設定標準，A公司不能申請補貼，但預計未來放寬標準後，這12個員工都可符合新的補貼標準，同樣獲得6個月、每人每月1,000元的補貼。