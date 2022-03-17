處理器大廠美商超微（AMD）宣布AMD Ryzen 7 5800X3D處理器的售價以及供應時程。AMD Ryzen 7 5800X3D處理器為首款採用AMD 3D V-Cache技術的Ryzen處理器，具備創新與頂尖的遊戲效能。憑藉這項領先業界的技術，Ryzen 7 5800X3D的遊戲效能相比沒有採用堆疊快取技術的處理器高出15％，使其成為全球最先進的桌上型遊戲處理器。此外，AMD宣布推出全新Ryzen 7、5和3系列處理器，同時擴大晶片組相容性，為PC狂熱級玩家提供更多選擇，打造真正客製化的遊戲體驗。

AMD全球資深副總裁暨客戶端事業群總經理Saeid Moshkelani表示，無論是使用首款搭載AMD 3D V-Cache技術的Ryzen處理器尋求極致遊戲效能的早期採用者，或是建構第一台裝備的新玩家，都可以透過AMD獲得頂尖的體驗。AMD本次發表的處理器為所有等級的系統提供領先的遊戲效能，讓使用者有更多選擇。

AMD在CES 2022上發表了Ryzen 7 5800X3D處理器，為首款採用AMD 3D V-Cache技術的8核心處理器，與市場上其他處理器相比，在特定遊戲中帶來最快的1080p遊戲效能。AMD 宣布這款全新處理器將於4月20日起在全球上市，建議市場售價為449美元起。

AMD推出一系列全新桌上型處理器，發揮Zen 3和Zen 2核心架構的紮實運算能力。這些主流處理器是建構新PC的理想解決方案，其中AMD Ryzen 7 5700X處理器提供8核心、16執行緒以及36 MB的快取。所有全新Ryzen 5與Ryzen 3桌上型處理器都配備AMD Wraith Stealth散熱器，預計自4月4日起上市。

除了推出上述令人振奮的全新處理器，AMD更宣布將在AMD 300系列晶片組上擴展對Ryzen 5000系列處理器的支援，包括所有本次發表的全新桌上型處理器。AMD X370、B350和A320晶片組將支援最新的AMD Ryzen 5000系列處理器，為使用者提供無縫銜接至Zen 3效能的升級途徑。特定的BETA BIOS更新預計將於4月釋出。