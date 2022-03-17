日本福島外海昨晚發生規模7.4強震，包含福島、宮城等地區的最大震度都達6強，突如其來的大地震也讓半導體廠出現短暫斷電的狀況，環球晶今（17日）發布重大訊息表示，曾短暫斷電，目前電力供應已全面回復，設備正全面檢查中，對本公司財務及業務並無重大影響。

綜合外媒報導，福島的大地震讓遠在275公里外的東京地區都相當有感，上萬家庭更因此停電長達一小時，總計全日本約有200萬戶家庭在地震發生後出現短暫停電的狀況，即使已陸續恢復供電，今上午東北地區仍有近10萬戶家庭還無電可用。

地震也造成當地半導體廠的生產受到阻礙，瑞薩電子就表示，正在檢查三家工廠受影響的程度，台灣矽晶圓大廠環球晶也發布重訊表示，廠區無人員傷亡，所有建築物及工廠設施等皆正常，曾短暫斷電，目前電力供應已全面回復，設備正全面檢查中，確認無損後陸續恢復生產，此事對公司財務及業務並無重大影響。

東北地區是日本發展半導體重鎮之一，包括瑞薩電子、索尼、信越化學、東芝及富士通等都有生產基地位於東北地區。