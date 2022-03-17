全中運4月16日至21日在花蓮登場，新北市在地企業萬泰科技集團今贊助運動口罩給新北市200位運動教練、全中運代表隊1500位選手及5所小學共11萬1888片、市值108萬元的口罩，象徵2022年新北市代表在全中運成績發發發（888）、一定發（108）。

新北市副市長謝政達致詞表示，口罩是校園防疫最重要的防線，在防疫扮演重要角色，去年新北市在全中運有好的成績，希望今年繼續透過教練團與選手努力有更好的成績。愛運動的他並說，常戴口罩跑步30公里，最害怕眼鏡起霧 跟口罩滿是汗水，無法呼吸新鮮空氣，萬泰科技提供的運動口罩能同時解決這兩個問題，對運動選手是福音，能增加運動時的呼吸量，對維持成績精進有非常大效果。

秀朗國小游泳教練陳怡仲表示，這2年受疫情影響，口罩與生活密不可分，在選手訓練上，已經讓選手操得上氣不接下氣，更何況要配戴口罩，萬泰科技提供的運動口罩佩戴使用起來更為輕鬆，可以呼吸到新鮮空氣，改善訓練時不舒服；網溪國小桌球教練劉昱昕說，一般常用的口罩在運動中後期，會大量出汗，吸入空氣有限，導致呼吸困難，因此戴起來非常不舒服，萬泰科技的運動口罩柔軟舒適貼合肌膚，運動時不會感到悶熱，達到防護效果時，也有相對較佳的運動體驗。

三民高中全中運柔道選手代表陳俊丞說，最大差別在透氣，一般口罩在訓練中會有汗水阻擋呼吸功能，戴上這款運動口罩後變得透氣，比較能順暢呼吸，達到訓練效率。

萬泰科技集團董事長張銘烈表示，這次捐贈口罩是希望做為地方企業，能共貢獻一己的之力，支持國內運動科技產業發展。口罩將銀、銅、鈦三種元素放在纖維材料上形成防護網，能強化抵抗細菌及病毒的能力，不但好呼吸、戴久也不易有口水臭味。