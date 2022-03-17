FED升息符合市場預期，以及中國官方表態支持陸企海外掛牌，釋利多安撫市場，在美股掛牌的阿里巴巴、百度漲幅逾3成。統一FANG+ETF（00757）今天早盤大漲逾7%，迎來一波修復行情。

16日美股絕地大反彈，中國官方表態支持陸企海外掛牌，釋利多安撫市場，中概股集體暴漲，加上美國聯準會決議升息一碼符合市場預期，恐慌指數（VIX）大降10.69%至26.67，美股主要指數全數收漲，標普500指數漲2.24%，那斯達克100指數漲3.7%，尖牙股指數狂漲10.19%。台股17日開盤衝高，追蹤尖牙股指數的統一FANG+ETF（00757）也大幅跳漲，迎來一波修復行情。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，16日中國國務院副總理劉鶴在金融穩定會議指出，中美監管機構針對在美上市的中概股合作計劃有進一步共識，未來會有新協議，且會繼續支持中企在海外上市。中國官方明確表態，緩和了中美衝突情勢，中概股在美下市疑慮一掃而空，激勵尖牙股指數二檔中概成份股阿里巴巴跟百度漲幅逾36%、39%，即使在大漲近四成後，兩大中企科技龍頭股本益比仍處在超低水位，預期在中美烏雲消散後，本益比可望回歸正常水平。

袁永騰指出，美國大型科技股近期跌勢主要是受到聯準會升息縮表的不確定因素壓抑，昨夜FOMC會議之後，聯準會決議升息一碼，符合市場預期，點陣圖顯示今年全年升息7碼，亦未超出市場預估範圍，主席鮑爾進一步闡述貨幣政策規劃，也大幅降低市場不確定感，恐慌指數降至緊繃界線的30以下，顯示投資人情緒已有顯著緩和。本益比修正至甜蜜區的大型科技成長重獲資金青睞，尤其是尖牙指數的獲利預估本益比，因先前的恐慌賣壓，已跌到比2020年3月股災時還低的超跌水位，更是買盤優先搶進的標的。

展望後市，袁永騰表示，即使在俄烏戰爭後，美國企業獲利預估也未遭到明顯修正，就今明兩年獲利成長率來看，今年尖牙指數預估獲利成長率22.15%，明年預估獲利成長18.5%，近3年複合成長率為33.61%，稱霸美股主要指數，深具長線投資價值。

不過，袁永騰也提醒投資人，目前俄鳥戰爭仍未結束，第二季還有調整庫存等不確定因素，尖牙股啟動修復行情之際，短期仍不免隨著市場情緒有較大的波動，建議操作上不宜過度躁進，保持理性節奏，從長期投資角度著眼，分批進場或以定期定額方式布局，會是較穩健的策略。