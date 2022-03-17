保瑞(6472)旗下子公司保瑞聯邦(保瑞)與香港澳美製藥(澳美)，宣布簽訂帕金森氏症藥瑞多寧（Numient，外銷名為Rytary）大陸及港澳市場經銷合約，佈局大中華區市場。

根據調研機構GII指出，全球帕金森氏症治療的市場規模，預估將從2020年的49億美元，成長到2027年的72億美元，年複合成長率5.8％。Market Data Forecasty 資料也提及，2019年治療帕金森氏症藥物在亞洲區的年產值約為10.4億美元，以年複合增長率6.8％預估，2023年可望達到14.4億美元。而在中國大陸，帕金森氏症用藥市場於2019年即高達約37.4億新台幣，平均每年以15%的速度成長，針對逐漸進入老年化社會後的大陸帕金森氏症人口流行病學研究，依據期刊研究發表，估計2020年大陸約有362萬名帕金森氏症病患，2030年後將上升到494萬名帕金森氏症病患，佔有全球最多帕金森氏症患者的人口比例。

瑞多寧是保瑞為美國大廠Amneal代工之產品，專門用於帕金森氏症的長效型療效膠囊瑞多寧，已在去年底正式在台取得健保用藥給付資格。臨床資料顯示，此新劑型可大幅改善同成份用藥的副作用，提升病患生活品質。法人預估，台灣衛服部統計資料顯示，目前台灣每年有超過4萬人為重度帕金森氏症患者，包括原有Amneal在美國的銷售在內，隨著Numient在大中華市場開拓後，保瑞竹南廠產能將可大幅提升，雙贏策略將為保瑞在CDMO代工銷售，以及保瑞聯邦的經銷營收上貢獻極大的營運動能。

保瑞表示，澳美在大中華市場具備領先地位，擁有藥品分銷的完整通路佈局，服務計18,000間醫院、30多萬家合作診所及藥局。澳美及保瑞的強強聯合，不僅可拓展帕金森氏症治療領域版圖，將Numient帶入大中華市場，同時使帕金森氏症能獲得更穩定的藥物供應，透過合作達到雙贏。